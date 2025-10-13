RAMS Başakşehir, kulübün altyapısında forma giyen 16 yaşındaki kanat oyuncusu Güven Atalay ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.
Turuncu-lacivertli kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, altyapı oyuncularımızdan Güven Atalay ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalamıştır. Sözleşmenin kulübümüz ve oyuncumuz adına hayırlı olmasını temenni ediyor, Güven'e başarılarının devamını diliyoruz." denildi.
Başakşehir'de Güven Atalay'a 3 yıllık profesyonel imza!
Başakşehir, altyapı oyuncularından Güven Atalay ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
RAMS Başakşehir, kulübün altyapısında forma giyen 16 yaşındaki kanat oyuncusu Güven Atalay ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Okan Buruk'tan Singo açıklaması!
-
9
Fenerbahçe'de Emre Mor bilmecesi: 5 aydır sahalarda yok
-
8
Mike Maignan'dan UEFA kararına tepki
-
7
Yves Bissouma, 6 dakikada sakatlandı!
-
6
Fenerbahçe'den flaş hamle: İki kiralık yıldız için bonservis planı devrede!
-
5
Edson Alvarez'in gizemli paylaşımı
-
4
Elias Jelert Southampton'da beklentileri karşılayamadı
-
3
Fenerbahçe'de Szymanski ayrılığı gündemde
-
2
Fenerbahçe'de Devin Özek için de ayrılık kararı!
-
1
Galatasaray'ı kızdıran Osimhen krizi
- 19:07 Beşiktaş, akademiye 2018'li Yusuf Emre Yığcı'yı dahil etti
- 19:03 Gennaro Gattuso'dan Gazze yorumu!
- 18:21 Neom, yeniden Galatasaray'dan istiyor: Mauro Icardi!
- 17:40 Başakşehir'de Güven Atalay'a 3 yıllık profesyonel imza!
- 17:37 Willy Sagnol: "Türkiye güçlü bir takım"
- 17:29 Orhan Ak: "Kırmızı alandan acil çıkmamız lazım"
- 17:00 Selçuk İnan: "İyi yoldayız, kazanmak istiyoruz"
- 16:55 Filistinli çocuklar milli maçta tribünde
- 16:52 2026 Dünya Kupası'na katılan ülke sayısı 21'e yükseldi
- 16:50 EuroLeague'de çift maç haftası başlıyor
- 16:47 Milli maç heyecanı için tramvay ücretsiz olacak
- 16:40 Benjamin Sesko, en kötü transfer seçildi!
- 16:32 Fabrika Voleybol, yeni okulunu Batman'da açtı
- 16:21 Yamal için 400 milyon euro doğru değil!
- 16:14 Beşiktaş'ta Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
- 16:13 Franco Mastantuono'dan Yamal yanıtı
- 15:45 Ergin Ataman'dan hakem tepkisi!
- 15:39 Erol Bulut'tan imza sonrası açıklama: "Hedefimiz Antalyaspor'u iyi yerlere getirebilmek"
- 15:36 Basketbol Yönetici Gelişim Semineri, İstanbul'da yapıldı
- 15:32 Okçulukla sosyalleşen Asuman, yarışacağı günlere hazırlanıyor
- 15:13 Mauro Icardi yanıtı: "Provokasyon var"
- 15:12 Okan Buruk'tan transfer mesajı
- 14:25 Okan Buruk'tan Singo açıklaması!
- 14:03 Mike Maignan'dan UEFA kararına tepki
- 13:40 Javier Tebas: "Florentino Perez bizi sevmiyor!"
- 13:34 Boateng, staj için Bayern Münih'e dönüyor!
- 13:24 Bodrum'da BIOR yarışları ödül töreniyle sona erdi
- 13:24 Saint-Gilloise'in yeni teknik direktörü David Hubert oldu
- 13:21 Tire FK'nın çıkışı sürüyor
- 13:17 Balotelli: "İtalya'da kalmak istiyorum"
- 13:14 Balıkesirspor seriye bağladı
- 13:06 Denizli İdmanyurdu zincir kırdı
- 13:02 Fethiyespor nefes aldı
- 12:58 Nazillispor'da Güleryüz gitti
- 12:53 Yunusemreli Rabia'dan altın madalya
- 12:47 Juventus'tan Kenan için 6 milyon euro'ya "Evet"
- 12:37 İlkay Gündoğan: "Futboldan anlamıyorlar"
- 12:34 Kadın Kriket Milli Takımı, Romanya'da üçüncü oldu
- 12:29 Devlet himayesindeki Mevlüde, Galatasaray'ın başarısı için ter dökecek
- 12:24 L'Etape Türkiye by Tour de France, İstanbul'da kıtaları birleştirdi
- 12:20 Kayserispor, son 11 sezonda 23 kez teknik adam değiştirdi
- 12:18 Luton Town, Jack Wilshere'yi açıkladı
- 12:14 TJ Shorts: "Zamanımın geleceğini biliyorum"
- 12:10 Ostoja Mijailovic: "Yakında EuroLeague'i kazanacağımıza inanıyorum"
- 12:05 İspanyol takımları da İsrail'e karşı seyircisiz!
- 12:01 Paulius Motiejunas: "NBA'in teklifleri basketbol yararına değil"
- 11:57 Türk Telekom'un konuğu Buducnost VOLI
- 11:54 Bahçeşehir Koleji, Veolia Towers deplasmanında
- 11:51 Anadolu Efes, Olympiakos deplasmanında
- 11:51 Fenerbahçe'den flaş hamle: İki kiralık yıldız için bonservis planı devrede!
- 11:46 Fenerbahçe Beko, Dubai'yi ağırlıyor
- 11:37 A Milli Takım, 645. maçına çıkacak
- 11:34 Türkiye - Gürcistan: 8. randevu
- 11:23 Vaclav Cerny çileden çıktı: Röportajı yarıda kesti!
- 11:15 Eyüpspor'da Orhan Ak dönemi başlıyor!
- 11:10 Beşiktaş'ta kritik dönem!
- 11:10 Mauro Icardi için iki farklı iddia!
- 10:45 Fenerbahçe'nin zor hedefi: Lewandowski
- 10:43 A Milli Takım'da Barış Alper Yılmaz geri dönüyor!
- 10:32 Elias Jelert Southampton'da beklentileri karşılayamadı
Reklam
AVRUPA'DAN FUTBOL
Benjamin Sesko, en kötü transfer seçildi!
Yamal için 400 milyon euro doğru değil!
Franco Mastantuono'dan Yamal yanıtı
Mike Maignan'dan UEFA kararına tepki
Javier Tebas: "Florentino Perez bizi sevmiyor!"
Boateng, staj için Bayern Münih'e dönüyor!
Juventus'tan Kenan için 6 milyon euro'ya "Evet"
Yves Bissouma, 6 dakikada sakatlandı!
Zinedine Zidane'den Kenan Yıldız sözleri
Mbappe: "Ronaldo benim için hala bir numara"
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|8
|7
|1
|0
|20
|3
|22
|2
|Trabzonspor
|8
|5
|2
|1
|13
|6
|17
|3
|Göztepe
|8
|4
|4
|0
|11
|2
|16
|4
|Fenerbahçe
|8
|4
|4
|0
|12
|5
|16
|5
|Gaziantep FK
|8
|4
|2
|2
|12
|12
|14
|6
|Beşiktaş
|7
|4
|1
|2
|12
|9
|13
|7
|Samsunspor
|8
|3
|4
|1
|10
|8
|13
|8
|Konyaspor
|7
|3
|2
|2
|13
|9
|11
|9
|Alanyaspor
|8
|2
|4
|2
|10
|9
|10
|10
|Antalyaspor
|8
|3
|1
|4
|9
|13
|10
|11
|Kasımpaşa
|8
|2
|3
|3
|8
|9
|9
|12
|Rizespor
|7
|2
|2
|3
|9
|11
|8
|13
|Başakşehir
|7
|1
|3
|3
|6
|7
|6
|14
|Gençlerbirliği
|8
|1
|2
|5
|7
|12
|5
|15
|Kocaelispor
|8
|1
|2
|5
|5
|12
|5
|16
|Eyüpspor
|8
|1
|2
|5
|4
|11
|5
|17
|Kayserispor
|8
|0
|5
|3
|5
|17
|5
|18
|Karagümrük
|8
|1
|0
|7
|7
|18
|3