Barış Alper Yılmaz için 10 milyon euro!

Galatasaray formasıyla geride kalan sezonda büyük bir çıkış yakalayan Barış Alper Yılmaz, Avrupa devlerini peşine taktı. Müthiş bir gelişim kaydeden genç futbolcu için Avrupa'dan teklifler gelmeye başladı.
Lazio, PSV ve Ajax; Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz'ı transfer etmek istiyor.
Özellikle Lazio'nun teknik direktörü Maurizio Sarri milli futbolcunun transferinde çok ısrarcı. İtalyan teknik adam, geçen sezon Galatasaray'la oynanan hazırlık maçından bu yana 33 yaşındaki futbolcuyu takip ediyor.
10 MİLYON EURO AYIRDILAR
Lazio bu transfer için 10 milyon Euro'nun üzerinde bir bütçe ayırdı.
GEÇEN SEZON PERFORMANSI
Barış Alper Yılmaz, geçen sezon Galatasaray'da 30 maçta süre buldu. Başarılı futbolcu, bu karşılaşmalarda 4 gol attı ve 2 asist yaptı.
23 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
Lazio, PSV ve Ajax; Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz'ı transfer etmek istiyor.
Özellikle Lazio'nun teknik direktörü Maurizio Sarri milli futbolcunun transferinde çok ısrarcı. İtalyan teknik adam, geçen sezon Galatasaray'la oynanan hazırlık maçından bu yana 33 yaşındaki futbolcuyu takip ediyor.
10 MİLYON EURO AYIRDILAR
Lazio bu transfer için 10 milyon Euro'nun üzerinde bir bütçe ayırdı.
GEÇEN SEZON PERFORMANSI
Barış Alper Yılmaz, geçen sezon Galatasaray'da 30 maçta süre buldu. Başarılı futbolcu, bu karşılaşmalarda 4 gol attı ve 2 asist yaptı.
23 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.