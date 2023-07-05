Barış Alper Yılmaz için 10 milyon euro!

Lazio, Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna katmak istiyor. İtalyan ekibi, milli futbolcu için 10 milyon euro'yu gözden çıkardı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Barış Alper Yılmaz için 10 milyon euro!
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05 Temmuz 2023 20:53
Galatasaray formasıyla geride kalan sezonda büyük bir çıkış yakalayan Barış Alper Yılmaz, Avrupa devlerini peşine taktı. Müthiş bir gelişim kaydeden genç futbolcu için Avrupa'dan teklifler gelmeye başladı.

Lazio, PSV ve Ajax; Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz'ı transfer etmek istiyor.

Özellikle Lazio'nun teknik direktörü Maurizio Sarri milli futbolcunun transferinde çok ısrarcı. İtalyan teknik adam, geçen sezon Galatasaray'la oynanan hazırlık maçından bu yana 33 yaşındaki futbolcuyu takip ediyor.

10 MİLYON EURO AYIRDILAR

Lazio bu transfer için 10 milyon Euro'nun üzerinde bir bütçe ayırdı.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Barış Alper Yılmaz, geçen sezon Galatasaray'da 30 maçta süre buldu. Başarılı futbolcu, bu karşılaşmalarda 4 gol attı ve 2 asist yaptı.

23 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

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