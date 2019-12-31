Barcelona'dan Süper Lig'e transfer oldu

Gençlerbirliği, Barcelona B Takımı'nın 20 yaşındaki sağ beki Mike van Beijnen'i kadrosuna kattı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Barcelona'dan Süper Lig'e transfer oldu
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31 Aralık 2019 17:29
Süper Lig'de sezonun ilk yarısını 13. sırada tamamlayan Gençlerbirliği, transfere hızlı bir giriş yaptı.

Gençlerbirliği, Barcelona'nın B takımından 20 yaşındaki Hollandalı sağ bek Mike van Beijnen ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Gençlerbirliği'nin açıklamasında "Devre arası transfer çalışmalarına başlayan kulübümüz ilk olarak Barcelona B takımında forma giyen Mike van Beijnen'i bonservis bedeli ödemeden kadromuza kattı. 1999 doğumlu Mike van Beijnen, savunmada sağ bek pozisyonunda oynuyor. Hollanda'da Willem II ve NAC Breda takımlarında da forma giyen genç oyuncu ile kulübümüz 1,5 yıllık anlaşmaya imza attı." ifadeleri kullanıldı.

Willem altyapısında yetiştikten sonra geçen yaz Barcelona'ya geçiş yapan genç oyuncunun Katalan ekibiyle 2 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.
 
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