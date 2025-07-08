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Mauro Icardi İstanbul'a geldi!

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi İstanbul'a geldi.

calendar 08 Temmuz 2025 23:39 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2025 23:48
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Mauro Icardi İstanbul'a geldi!
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Mauro Icardi, Galatasaray kampına katılmak üzere İstanbul'a geldi.

Icardi'nin yeni sevgilisi Arjantinli oyuncu ve şarkıcı La China Suarez'in Türkiye'ye geliş yolculuğu büyük gerginliklere sahne oldu. Suarez, önceki gün Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ile birlikte özel jetle İstanbul'a gelmeye hazırlanıyordu. Ancak Türkiye'ye getirmek istediği çocuklarıyla ilgili beklenmedik bir engelle karşılaşmıştı.

ESKİ EŞ İZİNLERİ İPTAL ETTİ

Ünlü yıldızın önceki evliliğinden olan çocukları Amancio ve Magnolia ile birlikte Türkiye'ye gelmeyi planladığı, ancak eski eşi Benjamin Vicuna'nın son anda verdiği kararla bu seyahatin gerçekleşemediği ortaya çıktı. Suarez'in eski eşi Vicuna'nın daha önce verdiği yurt dışına çıkış iznini aniden iptal ettiği öğrenildi.

HUKUKİ ADIMLAR GÜNDEMDE


Arjantin basınında yer alan haberlere göre; Suarez, eski eşinin izin iptaline karşı hukuki yollara başvurmayı değerlendiriyor. Oyuncunun, çocuklarının yurt dışı seyahatine engel olunduğu gerekçesiyle yargıya başvurma hazırlığında olduğu belirtiliyor.

Ünlü çift Arjantin'de yaşanan ailevi gerilimin ardından Türkiye'ye gitmek üzere Ezeiza Havalimanı'nda görüntülenmişti.

Gergin geçen bir günün ardından, eski eşi Benjamín Vicuna'nın çocukların yurtdışına çıkmasına izin vermemesiyle kriz yaşayan Suarez, çocukları Buenos Aires'teki "Hayaller Evi" olarak bilinen Nordelta'daki evlerinde bir bakıcıya emanet etti.

Tüm bu yaşananların ardından Mauro Icardi, Galatasaray kampına katılmak üzere İstanbul'a geldi.

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