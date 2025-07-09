08 Temmuz
KuPS Kuopio -Milsami Orhei
1-0
08 Temmuz
Iberia 1999-Malmö FF
1-3
08 Temmuz
FC Noah-Buducnost Podgorica
1-0
08 Temmuz
Levadia Tallinn-RFS
0-1
08 Temmuz
O.Ljubljana-Kairat Almaty
1-1
08 Temmuz
Vikingur-Lincoln Red Imps FC
2-3
08 Temmuz
Drita-Differdange
1-0
08 Temmuz
TNS-KF Shkendija
0-0
08 Temmuz
V. Acquaviva-Zrinjski Mostar
0-2
08 Temmuz
Egnatia-Breidablik
1-0
08 Temmuz
Fluminense-Chelsea
0-2

Şampiyonlar Ligi 1.eleme turu müsabakaları başladı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde birinci eleme turu mücadeleleri, oynanan 10 maçla başladı.

calendar 09 Temmuz 2025 00:35
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Şampiyonlar Ligi 1.eleme turu müsabakaları başladı
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde birinci eleme turu, oynanan 10 maçla başladı.

Bu yıl 71'incisi gerçekleştirilen Avrupa'nın bir numaralı turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi'nde birinci eleme turu ilk maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

KuPS Kuopio (Finlandiya)-Milsami (Moldova): 1-0


Iberia (Gürcistan)-Malmö (İsveç): 1-3

Noah (Ermenistan)-Buducnost (Karadağ): 1-0

Levadia Tallinn (Estonya)-RFS (Letonya): 0-1

Olimpija Ljubljana (Slovenya)-Kairat Almaty (Kazakistan): 1-1

The New Saints (Galler)-Shkendija (Kuzey Makedonya): 0-0

Drita (Kosova) - Differdange (Lüksemburg): 1-0

Vikingur (Faroe Adaları) - Lincoln Red Imps (Cebelitarık): 2-3

Egnatia (Arnavutluk) - Breidablik (İzlanda): 1-0

Virtus (San Marino)-Zrinjski (Bosna Hersek): 0-2

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