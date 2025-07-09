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Joseph Nonge, Kocaelispor'da!

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor, kadrosunu Joseph Nonge ile güçlendirdi.

calendar 09 Temmuz 2025 00:38
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Joseph Nonge, Kocaelispor'da!
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Kocaelispor, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Joseph Nonge Boende ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Süper Lig'in yeni ekibi Kocaelispor, Joseph Nonge Boende'nin transferi konusunda kulübü Juventus ile anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Körfez Burunga Tesisleri'nde Boende kendini yeşil-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklama ise şu şekilde: "Joseph Nonge Boende ile kulübümüz arasında 2027-2028 sezonu sonuna kadar 3 yıllık sözleşme imzalanmıştır."

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