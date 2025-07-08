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Davinson Sanchez'e İtalya'dan sürpriz talip!

İtalya Serie A ekiplerinden Como'nun, Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez'i kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

calendar 08 Temmuz 2025 22:12
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Davinson Sanchez'e İtalya'dan sürpriz talip!
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Galatasaray'ın Kolombiyalı savunmacısı Davinson Sanchez'e Serie A'dan sürpriz bir talip çıktı.

Serie A ekibi Como, Galatasaray'dan İspanyol golcü Alvaro Morata ile anlaşmasının ardından gözünü Sarı-Kırmızılılar'ın Kolombiyalı yıldızına çevirdi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Como, savunma hattını Davinson Sanchez ile güçlendirmek istiyor.

B PLANI STARFELT


Haberde yer alan detaylara göre Como, Davinson Sanchez transferinde mutlu sona ulaşamazsa Celta Vigo'dan Carl Starfelt'i renklerine bağlamayı planlıyor.

G.SARAY'DA NE YAPTI?

Galatasaray'da ikinci sezonunu tamamlayan Sanchez, 2 Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı. 29 yaşındaki futbolcunun 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kolombiyalı futbolcu, sarı - kırmızılı formayla geçirdiği 2 sezonda 76 maça çıktı. Söz konusu karşılaşmalarda toplam 5994 dakika sahada kalan 29 yaşındaki savunmacı, 8 gol, 4 asistlik skor katkısı sağladı. 

 
 

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