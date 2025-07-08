Davinson Sanchez'e İtalya'dan sürpriz talip!

Galatasaray'ın Kolombiyalı savunmacısı Davinson Sanchez'e Serie A'dan sürpriz bir talip çıktı.
Serie A ekibi Como, Galatasaray'dan İspanyol golcü Alvaro Morata ile anlaşmasının ardından gözünü Sarı-Kırmızılılar'ın Kolombiyalı yıldızına çevirdi.
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Como, savunma hattını Davinson Sanchez ile güçlendirmek istiyor.
B PLANI STARFELT
Haberde yer alan detaylara göre Como, Davinson Sanchez transferinde mutlu sona ulaşamazsa Celta Vigo'dan Carl Starfelt'i renklerine bağlamayı planlıyor.
G.SARAY'DA NE YAPTI?
Galatasaray'da ikinci sezonunu tamamlayan Sanchez, 2 Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı. 29 yaşındaki futbolcunun 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Kolombiyalı futbolcu, sarı - kırmızılı formayla geçirdiği 2 sezonda 76 maça çıktı. Söz konusu karşılaşmalarda toplam 5994 dakika sahada kalan 29 yaşındaki savunmacı, 8 gol, 4 asistlik skor katkısı sağladı.
Serie A ekibi Como, Galatasaray'dan İspanyol golcü Alvaro Morata ile anlaşmasının ardından gözünü Sarı-Kırmızılılar'ın Kolombiyalı yıldızına çevirdi.
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Como, savunma hattını Davinson Sanchez ile güçlendirmek istiyor.
B PLANI STARFELT
Haberde yer alan detaylara göre Como, Davinson Sanchez transferinde mutlu sona ulaşamazsa Celta Vigo'dan Carl Starfelt'i renklerine bağlamayı planlıyor.
G.SARAY'DA NE YAPTI?
Galatasaray'da ikinci sezonunu tamamlayan Sanchez, 2 Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı. 29 yaşındaki futbolcunun 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Kolombiyalı futbolcu, sarı - kırmızılı formayla geçirdiği 2 sezonda 76 maça çıktı. Söz konusu karşılaşmalarda toplam 5994 dakika sahada kalan 29 yaşındaki savunmacı, 8 gol, 4 asistlik skor katkısı sağladı.