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Benfica, Mario Branco'yu açıkladı!

Fenerbahçe'den ayrılan sportif direktör Mario Branco'nun yeni takımı belli oldu. Portekizli futbol insanı, ülkesinde kariyerine devam edecek.

calendar 08 Temmuz 2025 22:29 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2025 23:07
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Benfica, Mario Branco'yu açıkladı!
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Jorge Jesus döneminde Fenerbahçe'ye katılan Mario Branco, 3 sezonun ardından sarı lacivertlilerden ayrıldı. Portekizli sportif direktörün yeni takımı belli oldu.

Benfica, Mario Branco'nun yeni sportif direktör olduğunu duyurdu.

Portekiz ekibinden yapılan açıklamada "Mário Branco'nun Futbol Genel Müdürü olarak göreve başlayacağını ve görevine resmi olarak 14 Temmuz'da, A Takım'ın antrenmanlara başlamasıyla birlikte göreve resmi olarak başlayacak. Mário Branco, uluslararası futbolda geniş bir eğitim geçmişine , Portekiz futbolu hakkında derin bir bilgiye ve çeşitli Avrupa şampiyonalarında kanıtlanmıştır. Kulüp, son birkaç haftadır birlikte yeni sezonu planlayan Lourenço Coelho ve Mário Branco'ya bol şans diliyoruz." sözlerine yer verildi.

RUI PEDRO BRAZ BIRAKACAĞINI DUYURMUŞTU

Eski sportif direktör Rui Pedro Braz, görevi bırakmaya karar verdiğini, yeni başkan kim olursa olsun görevine devam etmeyeceğini mevcut başkan Rui Costa'ya bildirmişti.


BRANCO FENERBAHÇE'DE 3 YIL ÇALIŞTI

Mario Branco, 2022 yılında Fenerbahçe'de "futbol direktörü" olarak görev yapmaya başladı. Portekizli yönetici, 2023'te "sportif direktör" görevine getirildi.

Haziran 2025'te ise Fenerbahçe ile yolları ayrıldı.

 

 

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