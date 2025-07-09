Leandro Paredes, Boca Juniors'a dönüyor!

BOCA İLE ANLAŞMA TAMAM

3.5 MİLYON EUROYA DÖNÜYOR

BOCA TRİBÜNLERİ ESKİ YILDIZINI BEKLİYOR

Roma forması giyen Leandro Paredes'in ismi uzun süredir Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi Türk kulüpleriyle anılıyordu. Ancak tecrübeli orta saha, kariyerine ülkesi Arjantin'de devam etme kararı aldı.Alt yapısından yetiştiği Boca Juniors ile prensip anlaşmasına varan Paredes, eski takımına dönmeye hazırlanıyor. Taraflar arasında yürütülen görüşmelerin ardından Roma ile de anlaşma sağlandı.Transferin yaklaşık 3.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında tamamlanması bekleniyor. 29 yaşındaki oyuncunun kısa süre içinde Arjantin'e giderek resmi imzayı atacağı öğrenildi.Taraftarlar, uzun yıllar sonra yeniden Boca forması giyecek olan Paredes'in dönüşünü büyük bir heyecanla bekliyor. Orta sahada liderlik görevini üstlenmesi beklenen Arjantinli yıldız, Boca'da yeniden çıkış arayacak.