Douglas Luiz'in Premier Lig'de talibi çok!

EVERTON, FULHAM VE MANCHESTER UNİTED İSTİYOR

İTALYA'DA DA TALİPLERİ VAR

ASTON VİLLA'DA PARLAMIŞTI

Juventus'tan ayrılması gündeme gelen Brezilyalı futbolcu Douglas Luiz'in adı, Premier Lig kulüpleriyle anılıyor.TEAMtalk'ın haberine göre, Brezilyalı oyuncu geçen sezon Serie A devi ile yaşadığı sıkıntıların ardından Juventus'un satılacaklar listesine alındı ve Premier Lig'deki birçok kulüp bu transferi gündemine aldı.Everton, orta saha için en önemli hedeflerinden biri olarak Luiz'i belirlemişti. Everton bu transferde ısrarcı olursa Premier Lig takımlarının rekabetiyle karşı karşıya kalabilir.Fulham da Luiz'e yoğun ilgi gösterirken, Manchester United ise Luiz'in Kırmızı Şeytanlar için öncelikli bir oyuncu olmaması nedeniyle daha temkinli bir yaklaşım sergiliyor.Bu arada İtalya'da da birkaç kulüp, geçen yıla göre daha uygun bir bedelle Luiz'i transfer etme olasılığını araştırıyor.Luiz'in , daha önce Aston Villa'da sağlam bir dönem geçirdiği İngiltere'ye dönmeye açık olduğu anlaşılıyor. Brezilyalı futbolcu için kıyasıya bir transfer yarışı olacak.Luiz, 2023/24 sezonunda Aston Villa formayıla 35 lig maçındakaydetti.Ancak orta saha oyuncusu aynı formunu İtalya'da tekrarlayamadı ve geçen sezon Juventus'ta sadeceJuventus , o yaz Luiz'i transfer etmek için yaklaşıködedi, şimdi ise bu ücretin yaklaşık yarısına, yani