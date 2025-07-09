Fenerbahçe'den Mehdi Taremi sürprizi!

Transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, forvet hattı için yeni bir ismi gündemine aldı.
Sarı-lacivertliler, Inter forması giyen Mehdi Taremi ile ilgileniyor.
İtalyan gazeteci Di Marzio'nun aktardığı bilgilere göre; Fenerbahçe, 32 yaşındaki İranlı golcüyle ilgilenen kulüpler arasında yer alıyor.
FULHAM DA İLGİLENİYOR
İngiltere Premier Lig ekibi Fulham'ın da Taremi için devrede olduğu ifade edildi.
PİYASA DEĞERİ 3.5 MİLYON EURO
Mehdi Taremi'nin Inter ile olan mevcut sözleşmesi 2027 yılında sona erecek. Tecrübeli santrforun güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro civarında.
SEZON PERFORMANSI
Geride kalan sezonda Inter formasıyla toplam 43 resmi karşılaşmaya çıkan Mehdi Taremi, bu süreçte 3 gol atarken, takım arkadaşlarına da 9 kez gol pası verdi. İran Milli Takımı formasını 93 kez giyen Taremi, milli formayla 53 gol kaydetti.
Sarı-lacivertliler, Inter forması giyen Mehdi Taremi ile ilgileniyor.
İtalyan gazeteci Di Marzio'nun aktardığı bilgilere göre; Fenerbahçe, 32 yaşındaki İranlı golcüyle ilgilenen kulüpler arasında yer alıyor.
FULHAM DA İLGİLENİYOR
İngiltere Premier Lig ekibi Fulham'ın da Taremi için devrede olduğu ifade edildi.
PİYASA DEĞERİ 3.5 MİLYON EURO
Mehdi Taremi'nin Inter ile olan mevcut sözleşmesi 2027 yılında sona erecek. Tecrübeli santrforun güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro civarında.
SEZON PERFORMANSI
Geride kalan sezonda Inter formasıyla toplam 43 resmi karşılaşmaya çıkan Mehdi Taremi, bu süreçte 3 gol atarken, takım arkadaşlarına da 9 kez gol pası verdi. İran Milli Takımı formasını 93 kez giyen Taremi, milli formayla 53 gol kaydetti.