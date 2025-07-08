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Gençlerbirliği'nde iki futbolcuyla sözleşme uzatıldı

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Gençlerbirliği'nde Metehan Mimaroğlu ve Erhan Erentürk'ün sözleşmeleri uzatıldı.

calendar 08 Temmuz 2025 21:29
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Gençlerbirliği'nde iki futbolcuyla sözleşme uzatıldı
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 Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde Metehan Mimaroğlu ve Erhan Erentürk'ün sözleşmeleri yenilendi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel sporcumuz Metehan Mimaroğlu'nun 2025-2026 sezonu sonunda bitecek olan sözleşmesi 1 sene daha uzatılmıştır. Profesyonel sporcumuz Erhan Erentürk'ün 2025-2026 sezonu sonunda bitecek olan sözleşmesi de 1 sene daha uzatılmıştır. Oyuncularımıza kırmızı-kara forma altında nice başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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