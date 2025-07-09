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16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Sutopu Şampiyonası: Türkiye 12-14 İspanya

Türkiye, 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Sutopu Şampiyonası A Grubu ikinci maçında İspanya'ya 14-12 kaybetti.

calendar 09 Temmuz 2025 00:32
Haber: AA, Fotoğraf: AA
16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Sutopu Şampiyonası: Türkiye 12-14 İspanya
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 Türkiye, 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Sutopu Şampiyonası A Grubu ikinci maçında İspanya'ya 14-12 mağlup oldu.

Türkiye Sutopu Federasyonunun ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda ay-yıldızlılar, İspanya ile karşı karşıya geldi.

Milli takım, Beylikdüzü Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakada rakibine 14-12 yenildi.

Türkiye, gruptaki üçüncü maçında 9 Temmuz saat 20.45'te Macaristan'la karşılaşacak.

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