Giorgio Chiellini, Los Angeles'a ortak oldu

Juventus ve İtalya Milli Takımı'nın efsane futbolcusu Giorgio Chiellini, ABD 1. Futbol Ligi (MLS) kulübü Los Angeles'a (LAFC) ortak oldu.Kulübün internet sitesine konuşan Chiellini, Los Angeles'ın bir parçası olmaktan büyük onur duyduğunu ifade etti.Geçen yıldan itibaren kulübe yatırım yapma isteğinin olduğunu belirten Chiellini, "ifadelerini kullandı.2005'ten 2022'ye kadar formasını giydiği Juventus ile 9 Serie A, 5 İtalya Kupası, 5 de İtalya Süper Kupası şampiyonluğu yaşayan Chiellini, İtalya Milli Takımı ile de 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı kazanmıştı.Chiellini, Temmuz 2022'den 2023'ün sonuna kadar ise Los Angeles forması giymişti.Aralık 2023'te oyunculuk kariyerine son veren Chiellini, sonrasında Los Angeles'tave Juventus'ta ise