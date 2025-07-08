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Serdal Adalı'dan flaş görüşme: Orkun Kökçü

Beşiktaş, orta saha transferinde sona yaklaştı. Başkan Serdal Adalı, Orkun Kökçü ile görüşmek üzere Hollanda'ya gitti. Benfica ile anlaşma aşamasına gelinirken, transferin birkaç gün içinde tamamlanması bekleniyor.

calendar 08 Temmuz 2025 22:38
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Serdal Adalı'dan flaş görüşme: Orkun Kökçü
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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, orta saha için hedefe koyduğu Orkun Kökçü transferinde sona yaklaştı.

Sercan Dikme'nin haberine göre Siyah-beyazlılarda Başkan Serdal Adalı, milli yıldızla son görüşmeleri yapmak üzere Hollanda'ya gitti.

Beşiktaş ile Benfica arasındaki pazarlıklarda önemli mesafe kat edilirken, tarafların anlaşma aşamasına geldiği öğrenildi. Transferin birkaç gün içinde resmiyet kazanması bekleniyor.


BEŞİKTAŞ VE ORKUN ANLAŞTI

Daha önce aktarılan habere göre Beşiktaş ile Orkun Kökçü arasında 1+4 yıllık sözleşme için el sıkışıldı. Bonservisli satın alma olması durumunda ise toplam 5 yıllık anlaşma yapılacak.

"HER TÜRLÜ FEDAKARLIĞA HAZIRIM"

Beşiktaş'ın teklifini iletmesinin ardından Benfica cephesi, Orkun Kökçü ile bire bir temas kurdu. Milli futbolcu, "Beşiktaş'ta oynamak istiyorum. Her türlü fedakârlığa hazırım." diyerek kararını net şekilde ortaya koydu. Bu görüşmenin ardından Kökçü ailesi ve Serdal Adalı, transferin gerçekleşmesi için Benfica yönetimine baskı yaptı.

SERDAL ADALI'DAN YOĞUN MESAİ

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, 24 yaşındaki yıldız futbolcuyu zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralamak veya bonservisiyle kadroya katmak için Benfica ile pazarlıkları sürdürüyor. Hollanda'ya giden Adalı'nın, transferi birkaç gün içinde sonuçlandırarak Orkun Kökçü ile birlikte İstanbul'a dönmesi hedefleniyor.

RECORD: "TRANSFER KESİNLEŞTİ"

Portekiz'in önde gelen spor gazetelerinden Record da Orkun Kökçü'nün Beşiktaş'a transferinin kesinleştiğini yazdı. Haberde iki kulüp arasındaki görüşmelerin yoğunlaştığı ve oyuncunun İstanbul'da yaşamaya sıcak baktığı bilgisi paylaşıldı.

SIRADA İKİ İSİM DAHA VAR

Orkun Kökçü transferine odaklanan Serdal Adalı'nın, bu sürecin ardından Benfica'dan Andreas Schjelderup ve Gedson Fernandes'in %50'lik bonservisini almak için de masaya oturması bekleniyor. 

 
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