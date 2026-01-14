14 Ocak
Aliağa Futbol-Samsunspor
2-6
14 Ocak
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Fenerbahçe
0-025'
14 Ocak
Albacete-Real Madrid
23:00
14 Ocak
Senegal-Mısır
0-0DA
14 Ocak
Inter-Lecce
22:45
14 Ocak
SSC Napoli-Parma
0-027'
14 Ocak
Chelsea-Arsenal
23:00
14 Ocak
Alaves-Rayo Vallecano
23:00
20 Ocak
Salford City-Swindon Town
22:45
14 Ocak
Real Betis-Elche
23:00
14 Ocak
Antalyaspor-Gençlerbirliği
0-1
14 Ocak
FC Köln-Bayern Munih
22:30
14 Ocak
Hoffenheim-Mönchengladbach
22:30
14 Ocak
RB Leipzig-Freiburg
22:30
14 Ocak
Wolfsburg-St. Pauli
1-028'
14 Ocak
İstanbulspor-Trabzonspor
1-6
14 Ocak
Nijerya-Fas
23:00

Ertan Torunoğulları'ndan transfer için açıklama

N'Golo Kante'nin menajeri ile görüşen Fenerbahçeli yönetici Ertan Torunoğulları, havalimanında açıklama yaptı.

calendar 14 Ocak 2026 20:51
Haber: Sporx.com
Ertan Torunoğulları'ndan transfer için açıklama
Fransız orta saha oyuncusu N'Golo Kante'nin transferi süreci Dubai'ye giden Fenerbahçeli yöneticiler, Türkiye döndü.

Sarı-lacivertli yönetici Ertan Torunoğulları ve sportif direktör Devin Özek, 34 yaşındaki Kante ile prensip anlaşmasına vardıktan sonra Türkiye'ye geldi.

Ertan Torunoğulları havalimanında yaptığı açıklamada "Taraftarlarımız rahat olsun, transferleri yapacağız. Merak etmesinler" ifadelerini kullandı.


N'Golo Kante'nin Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Ittihad ile bonservis sorununu çözmesini bekleyen Fenerbahçeli yetkililer duruma göre hareket edecek. Sarı-lacivertliler, olumlu haber geldikten sonra özel uçakla Suudi Arabistan'a Kante'yi almak için gidecek.

Öte yandan Fenerbahçe, N'Golo Kante ile 2,5 yıllık sözleşme imzalayacak.

KARİYER ÖZETİ

34 yaşındaki Fransız ön libero, 2023 yılında Chelsea'den ayrılarak Al-Ittihad'a transfer olmuştu. Kariyerinde toplam 533 resmi maça çıkan Kante, 33 gol ve 39 asistlik performans sergiledi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
