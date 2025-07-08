Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nu Çaykur Rizespor'a kiraladı

Galatasaray, futbolcusu Halil Dervişoğlu'nu Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'a kiraladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki santrforun 1 sezonluğuna Çaykur Rizespor'a kiralandığı belirtildi.
Çaykur Rizespor'dan yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:
"Çaykur Rizespor'umuz, Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu'nu bir yıllık kiralık sözleşme yaparak kadrosuna kattı. Galatasaray ve futbolcu ile anlaşmaya varılmasının ardından deneyimli oyuncu, 1 yıllık kiralık anlaşmayı imzaladı.
Yeni transferimiz Halil Dervişoğlu'na "Hoş geldin" diyor, başarılar diliyoruz.
Futbola Hollanda'da başlayan ve çeşitli kademelerde Milli Takım formamızı da terleten Halil Dervişoğlu, Süper Lig'de Galatasaray, Hatayspor ve Gaziantep FK ile 94 kez forma giydi."
3. KEZ KİRALANDI
Galatasaray, daha önce 1.5 sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı Halil Dervişoğlu'nu Temmuz 2023'te bonservisiyle Brentford'dan transfer etmişti. Milli oyuncu, Sarı-Kırmızılılar'daki son döneminde forma şansı bulmakta zorlandı. Önce Hatayspor'a kiralanan Dervişoğlu, geride kalan sezonu ise Gaziantep FK'da kiralık olarak geçirmişti. 25 yaşındaki forvet, üçüncü kez kiralık olarak takımdan ayrıldı.
SEZON PERFORMANSI
Halil Dervişoğlu, geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Gaziantep FK'de 33 maçta 3 kez rakip fileleri havalandırdı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki santrforun 1 sezonluğuna Çaykur Rizespor'a kiralandığı belirtildi.
Çaykur Rizespor'dan yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:
"Çaykur Rizespor'umuz, Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu'nu bir yıllık kiralık sözleşme yaparak kadrosuna kattı. Galatasaray ve futbolcu ile anlaşmaya varılmasının ardından deneyimli oyuncu, 1 yıllık kiralık anlaşmayı imzaladı.
Yeni transferimiz Halil Dervişoğlu'na "Hoş geldin" diyor, başarılar diliyoruz.
Futbola Hollanda'da başlayan ve çeşitli kademelerde Milli Takım formamızı da terleten Halil Dervişoğlu, Süper Lig'de Galatasaray, Hatayspor ve Gaziantep FK ile 94 kez forma giydi."
3. KEZ KİRALANDI
Galatasaray, daha önce 1.5 sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı Halil Dervişoğlu'nu Temmuz 2023'te bonservisiyle Brentford'dan transfer etmişti. Milli oyuncu, Sarı-Kırmızılılar'daki son döneminde forma şansı bulmakta zorlandı. Önce Hatayspor'a kiralanan Dervişoğlu, geride kalan sezonu ise Gaziantep FK'da kiralık olarak geçirmişti. 25 yaşındaki forvet, üçüncü kez kiralık olarak takımdan ayrıldı.
SEZON PERFORMANSI
Halil Dervişoğlu, geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Gaziantep FK'de 33 maçta 3 kez rakip fileleri havalandırdı.