Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına günün ikinci antrenmanıyla devam etti.
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, teknik ısınmanın ardından pas ve rondo çalışması gerçekleştirdi.
Antrenman, dar alanda oyun çalışmasıyla sona erdi.
Bordo-mavililer, yeni sezon hazırlıklarını 9 Temmuz'da da sürdürecek.
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, teknik ısınmanın ardından pas ve rondo çalışması gerçekleştirdi.
Antrenman, dar alanda oyun çalışmasıyla sona erdi.
Bordo-mavililer, yeni sezon hazırlıklarını 9 Temmuz'da da sürdürecek.