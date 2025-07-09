19 Yaş Altı Voleybol Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda, Türkiye çeyrek finalde!

19 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nın son 16 turunda karşılaştığı ev sahibi Hırvatistan'ı 3-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.
Osijek kentinde oynanan son 16 turu müsabakasında milli takım, ev sahibi Hırvatistan'la karşılaştı.
Rakibini 25-12, 24-26, 25-13 ve 25-12'lik setlerle 3-1 mağlup eden ay-yıldızlılar, çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi.
Milliler, çeyrek finalde Çin'le karşılaşacak.
11 Temmuz'da oynanacak mücadele Volleyball World'ün YouTube kanalından canlı yayınlanacak.
Osijek kentinde oynanan son 16 turu müsabakasında milli takım, ev sahibi Hırvatistan'la karşılaştı.
Rakibini 25-12, 24-26, 25-13 ve 25-12'lik setlerle 3-1 mağlup eden ay-yıldızlılar, çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi.
Milliler, çeyrek finalde Çin'le karşılaşacak.
11 Temmuz'da oynanacak mücadele Volleyball World'ün YouTube kanalından canlı yayınlanacak.