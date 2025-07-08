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Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarını Sırbistan'da sürdürüyor

Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarını Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da sürdürdü.

calendar 08 Temmuz 2025 19:29
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarını Sırbistan'da sürdürüyor
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarını Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da sürdürdü.
 Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sırbistan Futbol Federasyonu Tesisleri'nde teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, dayanıklılık koşularıyla devam ederken dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

Kırmızı-siyahlı ekip, akşam saatlerinde gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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