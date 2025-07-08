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Thomas Reis: "Galatasaray ve Fenerbahçe, Bundesliga'da oynar"

Samsunspor teknik direktörü Thomas Reis, Alman basınına Galatasaray, Fenerbahçe ve Leroy Sane ile ilgili açıklamalarda bulundu.

calendar 08 Temmuz 2025 21:46 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2025 21:59
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Thomas Reis: 'Galatasaray ve Fenerbahçe, Bundesliga'da oynar'
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Samsunspor'un Alman teknik direktörü Thomas Reis, Leroy Sane transferi, G Alman basınına Süper Lig ve Samsunspor ile alakalı açıklamalarda bulundu.

"SANE TRANSFERİ GALATASARAY'IN HEDEFİNİ GÖSTERİYOR"

Galatasaray'ın kadrosuna kattığı Alman yıldız Sane ile ilgili de konuşan Thomas Reis "Leroy Sane gibi transferlerin yarattığı coşkuyu görebiliyorsunuz. Türk futbolu için değer yaratıyor. Tüm lig Avrupa'da prestijli olmayabilir, ancak bu tür transferler ligi büyük ölçüde geliştiriyor. Bu transfer, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde de rekabet etmek istediğini gösteriyor." dedi.

"BUNDESLİGA'DA OYNAYABİLİRLER"

Galatasaray ve Fenerbahçe'yle ilgili de düşüncelerini dile getiren teknik adam "Galatasaray ve Fenerbahçe kesinlikle Bundesliga'da oynayabilir. Ancak 34 maçla hangi pozisyonda bitireceklerini tahmin etmek zor. Bireysel oyuncular iyi. Yine de, Türk takımları da geçen yıl Avrupa'da sorunlar yaşadı. Bu, Avrupa'da işlerin pek de iyi gitmediğini gösteriyor. Ancak Galatasaray'ın kadrosuna bakarsanız, orada belli bir kalite var. Leroy Sané ile şimdi iyi bir ekleme yaptılar." şeklinde konuştu.

Bu iki takımın kadro planlamasıyla ilgili iste "İki üst düzey takımın da yaş yapısı yüksek, belki de artık üst liglerde pek iyi performans gösteremeyen oyuncuları var." dedi.

"GÖREVİM LİGDE KALMAKTI"

Takımın başına gelirken görevinin ligde kalmak olduğunu ifade eden Reis "Şimdi birkaç basamak atladık. Çok büyük bir başarıydı. Beşiktaş ve Trabzonspor gibi takımları geride bıraktık. Bu çok büyük bir başarıydı ama gelecek yıl muhtemelen bir adım geri gideceğiz. Şimdi Avrupa'yı dört gözle bekliyorum, bir teknik direktör olarak hiç deneyimlemediğim bir şey." şeklinde konuştu.

"ELİMDEKİ OYUNCULARLA ÇALIŞTIM"

Transfer yasağı ile ilgili gelen sorulara Reis: "Sonuç olarak yapabileceğim hiçbir şey yoktu. Elimdeki oyuncularla çalıştım. Zor olacağını biliyordum. Takımımla Avrupa Ligi'nde oynayabileceğimi düşünüyorum. Ama ilk 5'te mi yoksa 10'da mı bitireceğimizi söylemek zor." şeklinde yanıt verdi.
 
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