Thomas Reis: 'Galatasaray ve Fenerbahçe, Bundesliga'da oynar'

"SANE TRANSFERİ GALATASARAY'IN HEDEFİNİ GÖSTERİYOR"

"BUNDESLİGA'DA OYNAYABİLİRLER"

"GÖREVİM LİGDE KALMAKTI"

Şimdi birkaç basamak atladık. Çok büyük bir başarıydı. Beşiktaş ve Trabzonspor gibi takımları geride bıraktık. Bu çok büyük bir başarıydı ama gelecek yıl muhtemelen bir adım geri gideceğiz. Şimdi Avrupa'yı dört gözle bekliyorum, bir teknik direktör olarak hiç deneyimlemediğim bir şey." şeklinde konuştu.



"ELİMDEKİ OYUNCULARLA ÇALIŞTIM"



Transfer yasağı ile ilgili gelen sorulara Reis: "Sonuç olarak yapabileceğim hiçbir şey yoktu. Elimdeki oyuncularla çalıştım. Zor olacağını biliyordum. Takımımla Avrupa Ligi'nde oynayabileceğimi düşünüyorum. Ama ilk 5'te mi yoksa 10'da mı bitireceğimizi söylemek zor." şeklinde yanıt verdi.





Samsunspor'un Alman teknik direktörü Thomas Reis, Leroy Sane transferi, G Alman basınına Süper Lig ve Samsunspor ile alakalı açıklamalarda bulundu.Galatasaray'ın kadrosuna kattığı Alman yıldız Sane ile ilgili de konuşan Thomas Reisdedi.Galatasaray ve Fenerbahçe'yle ilgili de düşüncelerini dile getiren teknik adamşeklinde konuştu.Bu iki takımın kadro planlamasıyla ilgili istededi.Takımın başına gelirken görevinin ligde kalmak olduğunu ifade eden Reis