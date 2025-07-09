FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda yarı final mücadelesinde Chelsea ile Fluminense karşı karşıya geldi.
MetLife Stadyumu'nda oynanan maçta maçı Chelsea, 2-0 kazandı ve adını finale yazdırdı.
JOAO PEDRO BAŞROLDE
Karşılaşmada Chelsea, yeni transferi Joao Pedro'nun 18. dakikadaki golüyle öne geçti.
GOLLERE SEVİNMEDİ
Fluminense altyapısında yetişen Joao Pedro, attığı gollerin ardından sevinmedi.
FİNALDEKİ RAKİBİ BELLİ OLACAK
Chelsea, 9 Temmuz Çarşamba günü oynanacak Paris Saint-Germain-Real Madrid maçının galibiyle finalde karşılaşacak.
Final maçına, 13 Temmuz Pazar günü New York'taki MetLife Stadı ev sahipliği yapılacak.
MetLife Stadyumu'nda oynanan maçta maçı Chelsea, 2-0 kazandı ve adını finale yazdırdı.
JOAO PEDRO BAŞROLDE
Karşılaşmada Chelsea, yeni transferi Joao Pedro'nun 18. dakikadaki golüyle öne geçti.
Brezilyalı yıldız, 56. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak skoru 2-0'a getirdi ve İngiliz temsilcisinin finale yükselmesinde başrolü oynadı.
📽️Joao Pedro, Chelsea formasıyla ilk golünü Fluminense'ye attı.
🚀AMA ÖYLE BÖYLE BİR GOL DEĞİL! pic.twitter.com/xq75X18nMF
— Sporxtv (@sporxtv) July 8, 2025
🔥Joao Pedro, Chelsea ile ilk maçında bir şeyler deniyor! pic.twitter.com/oQH9nN9Ogt
— Sporxtv (@sporxtv) July 8, 2025
GOLLERE SEVİNMEDİ
Fluminense altyapısında yetişen Joao Pedro, attığı gollerin ardından sevinmedi.
FİNALDEKİ RAKİBİ BELLİ OLACAK
Chelsea, 9 Temmuz Çarşamba günü oynanacak Paris Saint-Germain-Real Madrid maçının galibiyle finalde karşılaşacak.
Final maçına, 13 Temmuz Pazar günü New York'taki MetLife Stadı ev sahipliği yapılacak.