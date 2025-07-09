MetLife Stadyumu'nda oynanan maçta maçı Chelsea, 2-0 kazandı ve adını finale yazdırdı.



JOAO PEDRO BAŞROLDE



📽️Joao Pedro, Chelsea formasıyla ilk golünü Fluminense'ye attı.



🚀AMA ÖYLE BÖYLE BİR GOL DEĞİL! pic.twitter.com/xq75X18nMF



— Sporxtv (@sporxtv) July 8, 2025

🔥Joao Pedro, Chelsea ile ilk maçında bir şeyler deniyor! pic.twitter.com/oQH9nN9Ogt



— Sporxtv (@sporxtv) July 8, 2025

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda yarı final mücadelesinde Chelsea ile Fluminense karşı karşıya geldi.Karşılaşmada Chelsea, yeni transferi'nun 18. dakikadaki golüyle öne geçti.Brezilyalı yıldız, 56. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak skoru 2-0'a getirdi ve İngiliz temsilcisinin finale yükselmesinde başrolü oynadı.Fluminense altyapısında yetişen Joao Pedro, attığı gollerin ardından sevinmedi.Chelsea, 9 Temmuz Çarşamba günü oynanacak Paris Saint-Germain-Real Madrid maçının galibiyle finalde karşılaşacak.Final maçına, 13 Temmuz Pazar günü New York'taki MetLife Stadı ev sahipliği yapılacak.