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Chelsea, Kulüpler Dünya Kupası'nda finale yükseldi!

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası yarı final maçında Chelsea, Fluminense'yi 2-0 mağlup ederek finale yükseldi.

calendar 09 Temmuz 2025 00:04 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2025 00:21
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Chelsea, Kulüpler Dünya Kupası'nda finale yükseldi!
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FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda yarı final mücadelesinde Chelsea ile Fluminense karşı karşıya geldi.

MetLife Stadyumu'nda oynanan maçta maçı Chelsea, 2-0 kazandı ve adını finale yazdırdı. 

JOAO PEDRO BAŞROLDE
 Karşılaşmada Chelsea, yeni transferi Joao Pedro'nun 18. dakikadaki golüyle öne geçti.

Brezilyalı yıldız, 56. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak skoru 2-0'a getirdi ve İngiliz temsilcisinin finale yükselmesinde başrolü oynadı.



GOLLERE SEVİNMEDİ 

Fluminense altyapısında yetişen Joao Pedro, attığı gollerin ardından sevinmedi. 



FİNALDEKİ RAKİBİ BELLİ OLACAK

Chelsea, 9 Temmuz Çarşamba günü oynanacak Paris Saint-Germain-Real Madrid maçının galibiyle finalde karşılaşacak.

Final maçına, 13 Temmuz Pazar günü New York'taki MetLife Stadı ev sahipliği yapılacak.

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