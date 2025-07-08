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Hazırlık maçı: Çaykur Rizespor: 1 - Dinamo Tiflis: 3

Çaykur Rizespor, hazırlık maçında Dinamo Tiflis'e 3-1 mağlup oldu.

calendar 08 Temmuz 2025 21:10
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Hazırlık maçı: Çaykur Rizespor: 1 - Dinamo Tiflis: 3
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Çaykur Rizespor, hazırlık maçında Gürcistan'ın Dinamo Tiflis takımına 3-1 yenildi.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde oynanan hazırlık maçının 10. dakikasında Gkorteziani'nin golüyle öne geçen Gürcistan temsilcisi, 44. dakikada Iakobidze'nin fileleri havalandırmasıyla ilk yarıyı 2-0 üstün tamamladı.

Karadeniz ekibi, 65'inci dakikada Papanikolau'nun penaltıdan attığı golle farkı 1'e indirdi: 1-2.

Konuk takım, 87. dakikada Lomtadze'nin kaydettiği golle maçtan 3-1 galip ayrıldı.

Öte yandan, karşılaşmayı Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı İbrahim Turgut ve yöneticiler de izledi.

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