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Galatasaray'da Morata'nın ayrılığı için tek şart!

Victor Osimhen'in Galatasaray'a geri dönmesinin ardından Alvaro Morata, Milan'dan Como'ya transfer olacak.

calendar 09 Temmuz 2025 00:39
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da Morata'nın ayrılığı için tek şart!
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Galatasaray'da forvet hattında sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Fabrizio Romano'nun aktardığına göre Alvaro Morata'nın Galatasaray macerası kısa süre içinde sona erebilir. Tecrübeli golcünün, Victor Osimhen'in Galatasaray'a transferinin tamamlanmasının ardından Como'ya imza atması bekleniyor.

MORATA, OSIMHEN'E BAĞLI


Habere göre Galatasaray, Morata'nın kiralık sözleşmesini Victor Osimhen'in gelişi sonrasında feshetmeyi planlıyor. Osimhen'in yeniden sarı-kırmızılı formayı giymesi halinde, Morata'nın İtalya Serie A ekiplerinden Como'ya transferi resmileşecek.

Bu transfer zincirinin ilk halkası ise Galatasaray'ın Osimhen'i kadrosuna katması. Romano, Osimhen'in Galatasaray'a dönüşünün artık "bir adım uzakta" olduğunu vurguladı.

COMO HAZIRDA BEKLİYOR

Ön anlaşmasını yapan Como cephesi, Morata'nın Galatasaray'dan ayrılmasını bekliyor. İtalya'da yeni sezona iddialı bir kadro ile başlamak isteyen Como, Morata transferiyle hücum hattını güçlendirmek istiyor.

GALATASARAY'DA STRATEJİ NET

Galatasaray yönetimi, Morata'nın ayrılığına yalnızca Osimhen'in gelişi sonrası izin verecek. Teknik direktör Okan Buruk da bu yapının korunmasından yana.

Sarı-kırmızılılar, Osimhen'in transferi için Napoli ile temaslarını sıklaştırmış durumda. Son teklifin 75 milyon Euro olduğu ve ödeme planının 5 yıla yayılacağı daha önce kamuoyuna yansımıştı. 

 
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