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Wimbledon'da Alcaraz ve Fritz, yarı finale yükseldi!

Wimbledon'da yarı finalistler belli olmaya başladı.

calendar 08 Temmuz 2025 21:23
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Wimbledon'da Alcaraz ve Fritz, yarı finale yükseldi!
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Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da Carlos Alcaraz ve Taylor Fritz, yarı finale yükseldi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen turnuvanın 9. gününde yapılan müsabakalarda, tek erkeklerde dünya 2 numarası Carlos Alcaraz ile İngiliz tenisçi Cameron Norrie karşılaştı.

İspanyol sporcu Alcaraz, 6-2, 6-3 ve 6-3'lük setlerle rakibini 3-0 yenerek yarı finale çıktı.


Dünya 5 numarası ABD'li tenisçi Fritz ise Rus rakibi Karen Khachanov'u 6-3, 6-4, 1-6 ve 7-6'lık setlerle 3-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Alcaraz ile Fritz, yarı finalde karşı karşıya gelecek.

 

- Sabalenka ve Anisimova, yarı finalde

Tek kadınlarda dünya 1 numarası Belaruslu Aryna Sabalenka ile Alman tenisçi Laura Siegemund, çeyrek finalde karşı karşıya geldi.

Sabalenka, mücadeleyi 4-6, 6-2 ve 6-4'lük setlerle 2-1 kazanarak yarı finale yükseldi.

Günün diğer maçında, tek kadınlarda dünya 12 numarası ABD'li sporcu Amanda Anisimova ile Rus tenisçi Anastasia Pavlyuchenkova mücadele etti.

Anisimova, rakibini 6-1 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yenerek yarı finalde Sabalenka'nın rakibi oldu.

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