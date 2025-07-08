Wimbledon'da Alcaraz ve Fritz, yarı finale yükseldi!

- Sabalenka ve Anisimova, yarı finalde

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da Carlos Alcaraz ve Taylor Fritz, yarı finale yükseldi.İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen turnuvanın 9. gününde yapılan müsabakalarda, tek erkeklerde dünya 2 numarası Carlos Alcaraz ile İngiliz tenisçi Cameron Norrie karşılaştı.İspanyol sporcu Alcaraz,'lük setlerle rakibiniyenerek yarı finale çıktı.Dünya 5 numarası ABD'li tenisçi Fritz ise Rus rakibi Karen Khachanov'u1-6'lık setlerlemağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.Tek kadınlarda dünya 1 numarası Belaruslu Aryna Sabalenka ile Alman tenisçi Laura Siegemund, çeyrek finalde karşı karşıya geldi.Sabalenka, mücadeleyi'lük setlerlekazanarak yarı finale yükseldi.Günün diğer maçında, tek kadınlarda dünya 12 numarası ABD'li sporcu Amanda Anisimova ile Rus tenisçi Anastasia Pavlyuchenkova mücadele etti.Anisimova, rakibini'lık setlerleyenerek yarı finalde Sabalenka'nın rakibi oldu.