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Galatasaray, ayrılığı açıkladı: Taylan Antalyalı!

Galatasaray, Taylan Antalyalı ile yolların ayrıldığını açıkladı.

calendar 08 Temmuz 2025 20:12
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Galatasaray, ayrılığı açıkladı: Taylan Antalyalı!
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Galatasaray, Taylan Antalyalı ile yolların ayrıldığını duyurdu. 

Kulüpten yapılan açıklamada; 

"Galatasaray formasıyla vermiş olduğu emek ve katkılardan dolayı Taylan Antalyalı'ya teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz!"

ifadeleri kullanıldı. 

GEÇTİĞİMİZ SEZON NE YAPTI?

Bodrum FK formasıyla 26 maça çıkan Taylan, 1 gol, 1 asist kaydetti. 

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