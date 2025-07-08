Galatasaray, ayrılığı açıkladı: Taylan Antalyalı!

Galatasaray, Taylan Antalyalı ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada;
"Galatasaray formasıyla vermiş olduğu emek ve katkılardan dolayı Taylan Antalyalı'ya teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz!"
ifadeleri kullanıldı.
GEÇTİĞİMİZ SEZON NE YAPTI?
Bodrum FK formasıyla 26 maça çıkan Taylan, 1 gol, 1 asist kaydetti.
Kulüpten yapılan açıklamada;
"Galatasaray formasıyla vermiş olduğu emek ve katkılardan dolayı Taylan Antalyalı'ya teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz!"
ifadeleri kullanıldı.
GEÇTİĞİMİZ SEZON NE YAPTI?
Bodrum FK formasıyla 26 maça çıkan Taylan, 1 gol, 1 asist kaydetti.