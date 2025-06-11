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0-4
10 Haziran
Romanya-Güney Kıbrıs
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10 Haziran
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Japonya-Endonezya
6-0
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Brezilya-Paraguay
03:45
11 Haziran
Peru-Ekvador
04:30
11 Haziran
Meksika-Türkiye
03:30

Barça'da Vesely belirsizliği; F.Bahçe'ye dönüş iddiası!

Yüksek maaşı nedeniyle gözden çıkarılabileceği konuşulan Jan Vesely için Barcelona yönetimi hamle arayışında.

calendar 11 Haziran 2025 00:47
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Sporx.com
Barça'da Vesely belirsizliği; F.Bahçe'ye dönüş iddiası!
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Barcelona'da geleceği tartışma konusu olan Jan Vesely'nin takımdan ayrılacağı iddiaları menajeri Misko Raznatovic tarafından yalanlandı.

Bu sezon sakatlıklar nedeniyle birçok maçı kaçıran Çek yıldızın, yüksek maaşı nedeniyle kulüp tarafından gözden çıkarılabileceği öne sürüldü.

Mundo Deportivo'da yer alan haberde; Barcelona'nın, Vesely'nin 4 milyon Euro'yu bulan maaşından kurtularak kadroya takviye yapmayı planladığı belirtildi.

İspanyol basınında ise Vesely'nin eski takımı Fenerbahçe'ye dönebileceği iddiaları yer aldı. Khem Birch ve Sertaç Şanlı'nın sözleşmelerinin sezon sonunda bitecek olmasına vurgu yapıldı ve bu transferin mümkün olduğu kaydedildi.


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