Barça'da Vesely belirsizliği; F.Bahçe'ye dönüş iddiası!

Barcelona'da geleceği tartışma konusu olan Jan Vesely'nin takımdan ayrılacağı iddiaları menajeri Misko Raznatovic tarafından yalanlandı.



Bu sezon sakatlıklar nedeniyle birçok maçı kaçıran Çek yıldızın, yüksek maaşı nedeniyle kulüp tarafından gözden çıkarılabileceği öne sürüldü.



Mundo Deportivo'da yer alan haberde; Barcelona'nın, Vesely'nin 4 milyon Euro'yu bulan maaşından kurtularak kadroya takviye yapmayı planladığı belirtildi.



İspanyol basınında ise Vesely'nin eski takımı Fenerbahçe'ye dönebileceği iddiaları yer aldı. Khem Birch ve Sertaç Şanlı'nın sözleşmelerinin sezon sonunda bitecek olmasına vurgu yapıldı ve bu transferin mümkün olduğu kaydedildi.



