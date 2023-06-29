Bakan Bak, Polonya'da başarılı olan milli sporcuları kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda madalya kazanan sporcuları tebrik etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Bakan Bak, Polonya'da başarılı olan milli sporcuları kutladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Haziran 2023 22:08
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda okçulukta erkekler makaralı yayda bronz madalya kazanan Emircan Haney ile Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde eden milli boksör Tuğrulhan Erdemir'i tebrik etti.

Bakan Bak, yayımladığı tebrik mesajında, "Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nın 9. gününde okçulukta erkekler makaralı yayda bronz madalya kazanan Emircan Haney'i kutluyorum. 71 kiloda ülkemizi temsil eden milli boksörümüz Tuğrulhan Erdemir'i de 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde etmesinden dolayı tebrik ediyorum. 3. Avrupa Oyunları'nda mücadele edecek tüm sporcularımıza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

 
 
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery