Bahçeşehir Koleji, U-BT Cluj-Napoca'ya konuk olacak

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu ilk hafta maçında çarşamba günü deplasmanda Romanya'nın U-BT Cluj-Napoca ekibiyle karşı karşıya gelecek.
Cluj kentindeki BT Arena'da oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak.
Bahçeşehir Koleji, BKT Avrupa Kupası'nda geçen sezon yarı final oynama başarısı göstermişti.
