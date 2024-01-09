Bahçeşehir Koleji, FIBA Avrupa Kupası'nda Jonava deplasmanında!

Bahçeşehir Koleji, FIBA Avrupa Kupası'nda çarşamba günü Jonava ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Bahçeşehir Koleji, FIBA Avrupa Kupası'nda Jonava deplasmanında!
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09 Ocak 2024 15:04
Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda ikinci tur maçında Bahçeşehir Koleji, L Grubu üçüncü maçında çarşamba günü Litvanya'nın Jonava takımına konuk olacak.

Jonavos Sporto Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 19.30'da başlayacak.

Grubunda oynadığı 2 maçı da kazanan Bahçeşehir Koleji, L Grubu'nun ilk sırasında yer alıyor. Henüz galibiyetle tanışamayan Jonava ise 4. ve son sırada bulunuyor.

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