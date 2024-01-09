Bahçeşehir Koleji, FIBA Avrupa Kupası'nda Jonava deplasmanında!

Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda ikinci tur maçında Bahçeşehir Koleji, L Grubu üçüncü maçında çarşamba günü Litvanya'nın Jonava takımına konuk olacak.
Jonavos Sporto Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 19.30'da başlayacak.
Grubunda oynadığı 2 maçı da kazanan Bahçeşehir Koleji, L Grubu'nun ilk sırasında yer alıyor. Henüz galibiyetle tanışamayan Jonava ise 4. ve son sırada bulunuyor.
Jonavos Sporto Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 19.30'da başlayacak.
Grubunda oynadığı 2 maçı da kazanan Bahçeşehir Koleji, L Grubu'nun ilk sırasında yer alıyor. Henüz galibiyetle tanışamayan Jonava ise 4. ve son sırada bulunuyor.
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