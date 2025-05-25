Aziz Yıldırım'dan Mourinho sözleri!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile sarı lacivertlilerin eski başkanı Aziz Yıldırım arasında yapılan kritik görüşmeye dair detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.



Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; geçtiğimiz seçim sürecinde Jose Mourinho ismini ortaya atarak Portekizli teknik adamın transferinde etkin rol oynayan eski başkan Aziz Yıldırım'ın, Ali Koç'la yaptığı görüşmede, Mourinho'nun kalması yönünde görüş bildirdiği öğrenildi..



"ONUN HEP YANINDA OLUN"



Yıldırım, Koç'un "İstikrar için Mourinho ile devam" kararına katıldığını belirtirken, "Ancak elinizi hocanın üzerinden hiç çekmeyin. Onun hep yanında olun. Destek verin, yanlış yaptığında ağırlığınızı koyun" dediği kaydedildi.



Koç ile Yıldırım hafta içinde Altunizade'de biraraya gelerek seçim için bir durum değerlendirmesi yapmıştı.







