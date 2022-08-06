Attila Szalai'ye yapılan ilk teklif reddedildi

Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai'ye Premier Lig ekiplerinden West Ham'ın teklif yaptığı ortaya çıktı.



West Ham'ın savunmasını güçlendirmek için arayışta olduğu ve Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Attila Szalai için teklif yaptığı ortaya çıktı. Macar savunmacının bonservisine 8 milyon euro teklif edildiği öğrenilirken sarı lacivertli kulübün bu teklifi reddettiği belirtildi.



Fenerbahçe'nin yapılan teklifi reddetmesinin ardından ise İngiliz ekibinin yeni bir teklifle sarı lacivertlilerin kapısını çalacağı belirtildi. Öte yandan Bologna'nın da Szalai için 9 milyon euroluk teklif yaptığı ancak bu teklifin de reddedildiği kaydedildi.



Attila Szalai, geçen yılın Ocak ayında Fenerbahçe'ye Apollon Limassol'dan 2.2 milyon euroya transfer edilmişti.





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