Atletizm Federasyonu, depremzede sporcuları ziyaret etti

Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, deprem felaketinden etkilenen sporcular ve antrenörleri ziyaret etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Atletizm Federasyonu, depremzede sporcuları ziyaret etti
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15 Şubat 2023 14:21
Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgeleri ziyaret ederek, antrenör ve sporcularla bir araya geldi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre Çintimar, Asbaşkan Arif Alpkılıç ve Genel Sekreter Satılmış Atmaca ile depremin etkilendiği illere ziyarette bulundu.

Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Adıyaman, Elazığ ve Malatya'daki depremden etkilenen sporcuları ve antrenörleri ziyaret eden Çintimar, depremzede sporculara destek verileceğini, aynı zamanda psikolojik destek de sağlanacağını belirtti.

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