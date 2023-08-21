Atilla Gökçe: ''Kiev'i yenip elesin hepsi unutulur''

Spor yazarı Atilla Gökçe, Beşiktaş'ın Pendikspor ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmayı değerlendirdi.
İşte Atilla Gökçe'nin o yazısı:
''Beşiktaş'ın hiç de yabancısı olmadığı bir durum. Hangi gerekçelerle olursa olsun, eninde sonunda bir arıza, hesapta olmayan bir pozisyon ya da vukuat, gelir Beşiktaş'ın yoluna çıkar. Pendik beraberliği de böyle bir şey… Yine de teselli etmeliler birbirlerini; Yenilebilirlerdi, belki de!
Pendikspor'u nasıl anımsıyoruz? Yıllar önce Fenerbahçe'yi Kupa'dan düşürmeleriyle. Büyük travma yaratan bir galibiyetti onlarınki. Dahası bazı futbolcuların taraftardan dayak yediklerine tanık olmuştuk. Kulübün sembolü olabilecek çok değerli bir oyuncu "yuvayı" terk etmişti.
Bir kez daha anladık ki Pendikspor futbolun netameli takımlarından biri. Bazen dokunan yanabiliyor. Yine de bu girişe yer bırakmayacak gerçekleri var Beşiktaş'ın… Yorgundular. Kadroya katılanlar dünkü maçın ancak ikinci yarısına yetişirken, üst üste 6 resmi maç oynamıştı Siyah- beyazlı takım. Konferans Ligi elemeleri ve geçen hafta başlayan Süper Lig'de hep aynı adamlarla, aynı oyunlarla Aboubakar'ın ezber yaratan golleriyle mücadele etmişlerdi.
Rebiç, Oxlade Chamberlain, Rashica gelene kadar hep aynı oyuncularla oynadılar… Dün 60. dakikada yapılan değişiklikler acaba ikinci yarının başında mı yapılsaydı? Bilmiyoruz. Şenol Hoca beklemeyi tercih etti.
Kaleci Mert ve Masuaku'nun dışındakiler tümüyle tükenmiş bir ekibe dönüşmüştü. Gedson Fernandes topla buluştuğunda baskıya karşı direnemedi ve çoğunlukla rakiplerine teslim oldu. Maç boyunca enerjiyle koşan, en efektif pasları veren, asistler yapan Gedson tanınmaz haldeydi. Salih de direnebildiği kadar oynadı, sonrasında dağıldı. Muleka sol öndeki işini bırakmış, Aboubakar'ın yanına gidip adeta rol çalmayı tercih etmişti. Rosier ve Onur sağ kanatta iyilerdi. Dakikalar ilerledikçe etkileri azaldı. Colley ve Amartey bu yorgunluk hallerinde yine de ayakta durmaya çalıştılar. Oscar Romero'nun penaltı golünde de hataları yoktu. Penaltıya neden olan takımın iyilerinden Masuaku idi. Penaltı mı? Dileyen tartışıp popülizm yapabilir. Kanımca Kadir Sağlam VAR'a gidip monitörden izleyince doğru bir karar verdi.
Peki hesapta olmayan bu kayıp dünyanın sonu mu? Hayır, Lig'de çok kayıplar, sürprizler, arızalar göreceğiz daha. Hiçbir takım enseyi karartmamalı. Daha çook kaybedilecek puanlar var…
Hadi farklı bir pencereden bakalım: Beşiktaş 2 yıldır değişik transfer denemeleri yapıyor. Afrika açılımı ile birlikte Premier League ve Championship'ten oyuncular seçiyor. Geçen yıl Weghorst, Redmond ve Ali'den sonra bu yıl da eski Liverpoollu Chamberlain ve Norwichli Rasicha'yı alarak yapısal bir değişime gidiyor olabilir. Bekleyip göreceğiz.
Beşiktaş yorgunluktan top kayıplarına, yürümeye ve pozisyon yanlışları yapmaya başlayınca Pendikspor her dakika artan bir ivme ile maça asıldı. Oscar Romero ve Endri Çekici oyuna girince daha etkili oldular. Osman Özköylü çok hırslı bir teknik adam… Biraz daha sakin olmalı. Tecrübesiyle başarıyı yakalayabilir.
Son söz: Geçmiş olsun. Hepsi unutulur. Dinamo Kiev'i yenip elesinler de.''
İşte Atilla Gökçe'nin o yazısı:
''Beşiktaş'ın hiç de yabancısı olmadığı bir durum. Hangi gerekçelerle olursa olsun, eninde sonunda bir arıza, hesapta olmayan bir pozisyon ya da vukuat, gelir Beşiktaş'ın yoluna çıkar. Pendik beraberliği de böyle bir şey… Yine de teselli etmeliler birbirlerini; Yenilebilirlerdi, belki de!
Pendikspor'u nasıl anımsıyoruz? Yıllar önce Fenerbahçe'yi Kupa'dan düşürmeleriyle. Büyük travma yaratan bir galibiyetti onlarınki. Dahası bazı futbolcuların taraftardan dayak yediklerine tanık olmuştuk. Kulübün sembolü olabilecek çok değerli bir oyuncu "yuvayı" terk etmişti.
Bir kez daha anladık ki Pendikspor futbolun netameli takımlarından biri. Bazen dokunan yanabiliyor. Yine de bu girişe yer bırakmayacak gerçekleri var Beşiktaş'ın… Yorgundular. Kadroya katılanlar dünkü maçın ancak ikinci yarısına yetişirken, üst üste 6 resmi maç oynamıştı Siyah- beyazlı takım. Konferans Ligi elemeleri ve geçen hafta başlayan Süper Lig'de hep aynı adamlarla, aynı oyunlarla Aboubakar'ın ezber yaratan golleriyle mücadele etmişlerdi.
Rebiç, Oxlade Chamberlain, Rashica gelene kadar hep aynı oyuncularla oynadılar… Dün 60. dakikada yapılan değişiklikler acaba ikinci yarının başında mı yapılsaydı? Bilmiyoruz. Şenol Hoca beklemeyi tercih etti.
Kaleci Mert ve Masuaku'nun dışındakiler tümüyle tükenmiş bir ekibe dönüşmüştü. Gedson Fernandes topla buluştuğunda baskıya karşı direnemedi ve çoğunlukla rakiplerine teslim oldu. Maç boyunca enerjiyle koşan, en efektif pasları veren, asistler yapan Gedson tanınmaz haldeydi. Salih de direnebildiği kadar oynadı, sonrasında dağıldı. Muleka sol öndeki işini bırakmış, Aboubakar'ın yanına gidip adeta rol çalmayı tercih etmişti. Rosier ve Onur sağ kanatta iyilerdi. Dakikalar ilerledikçe etkileri azaldı. Colley ve Amartey bu yorgunluk hallerinde yine de ayakta durmaya çalıştılar. Oscar Romero'nun penaltı golünde de hataları yoktu. Penaltıya neden olan takımın iyilerinden Masuaku idi. Penaltı mı? Dileyen tartışıp popülizm yapabilir. Kanımca Kadir Sağlam VAR'a gidip monitörden izleyince doğru bir karar verdi.
Peki hesapta olmayan bu kayıp dünyanın sonu mu? Hayır, Lig'de çok kayıplar, sürprizler, arızalar göreceğiz daha. Hiçbir takım enseyi karartmamalı. Daha çook kaybedilecek puanlar var…
Hadi farklı bir pencereden bakalım: Beşiktaş 2 yıldır değişik transfer denemeleri yapıyor. Afrika açılımı ile birlikte Premier League ve Championship'ten oyuncular seçiyor. Geçen yıl Weghorst, Redmond ve Ali'den sonra bu yıl da eski Liverpoollu Chamberlain ve Norwichli Rasicha'yı alarak yapısal bir değişime gidiyor olabilir. Bekleyip göreceğiz.
Beşiktaş yorgunluktan top kayıplarına, yürümeye ve pozisyon yanlışları yapmaya başlayınca Pendikspor her dakika artan bir ivme ile maça asıldı. Oscar Romero ve Endri Çekici oyuna girince daha etkili oldular. Osman Özköylü çok hırslı bir teknik adam… Biraz daha sakin olmalı. Tecrübesiyle başarıyı yakalayabilir.
Son söz: Geçmiş olsun. Hepsi unutulur. Dinamo Kiev'i yenip elesinler de.''