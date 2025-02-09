Aston Villa, Tottenham'ı yenerek bir üst turda!

İngiltere FA Cup'ın 4. Turu'nda Aston Villa, Tottenham'ı 2-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Aston Villa, Tottenham'ı yenerek bir üst turda!
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09 Şubat 2025 22:33
İngiltere FA Cup'ın 4. Turu'nda Aston Villa ile Tottenham karşı karşıya geldi. 

Villa Park'ta oynanan mücadelede Aston Villa, Tottenham'ı 2-1 mağlup etti. 

Tottenham'ın golleri 1. dakikada Jacob Ramsey ve 64. dakikada Morgan Rogers'tan gelirken Tottenham'ın golü 90+1. dakikada Mathys Tel'den geldi. 

Bu sonuçla birlikte Aston Villa, FA Cup'ta bir üst tura yükseldi.
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