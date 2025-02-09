Aston Villa, Tottenham'ı yenerek bir üst turda!

İngiltere FA Cup'ın 4. Turu'nda Aston Villa ile Tottenham karşı karşıya geldi.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Villa Park'ta oynanan mücadelede Aston Villa, Tottenham'ı 2-1 mağlup etti.
Tottenham'ın golleri 1. dakikada Jacob Ramsey ve 64. dakikada Morgan Rogers'tan gelirken Tottenham'ın golü 90+1. dakikada Mathys Tel'den geldi.
Bu sonuçla birlikte Aston Villa, FA Cup'ta bir üst tura yükseldi.
Villa Park'ta oynanan mücadelede Aston Villa, Tottenham'ı 2-1 mağlup etti.
Tottenham'ın golleri 1. dakikada Jacob Ramsey ve 64. dakikada Morgan Rogers'tan gelirken Tottenham'ın golü 90+1. dakikada Mathys Tel'den geldi.
Bu sonuçla birlikte Aston Villa, FA Cup'ta bir üst tura yükseldi.