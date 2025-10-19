19 Ekim
Kayserispor-Samsunspor
1-3
19 Ekim
Fenerbahçe-Karagümrük
20:00
19 Ekim
Genoa-Parma
0-0
19 Ekim
Elversberg-Greuther Fürth
6-0
19 Ekim
Darmstadt-Magdeburg
0-0
19 Ekim
Heracles-Feyenoord
0-4DA
19 Ekim
Excelsior-Fortuna Sittard
1-0
19 Ekim
FC Groningen-S. Rotterdam
0-2
19 Ekim
Telstar-SC Heerenveen
2-3
19 Ekim
Nantes-Lille
21:45
19 Ekim
Toulouse-Metz
2-023'
19 Ekim
Rennes-Auxerre
1-122'
19 Ekim
Lorient-Brest
1-022'
19 Ekim
Lens-Paris FC
2-1
19 Ekim
AC Milan-Fiorentina
21:45
19 Ekim
Atalanta-Lazio
19:00
19 Ekim
Cagliari-Bologna
0-2
19 Ekim
Alanyaspor-Göztepe
0-077'
19 Ekim
Como-Juventus
2-0
19 Ekim
Getafe-Real Madrid
22:00
19 Ekim
Levante-Rayo Vallecano
19:30
19 Ekim
Celta Vigo-Real Sociedad
1-063'
19 Ekim
Elche-Athletic Bilbao
0-0
19 Ekim
Liverpool-M. United
0-17'
19 Ekim
Tottenham-Aston Villa
1-2
19 Ekim
St. Pauli-Hoffenheim
0-07'
19 Ekim
Freiburg-E. Frankfurt
2-2
19 Ekim
Esenler Erokspor-Bodrum FK
19:00
19 Ekim
Iğdır FK-Boluspor
1-1
19 Ekim
Keçiörengücü-Sivasspor
0-0
19 Ekim
Gaziantep FK-Antalyaspor
3-071'
19 Ekim
Nürnberg-Holstein Kiel
1-1

Aston Villa, Tottenham'a da takılmadı!

İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Tottenham, konuk ettiği Aston Villa'ya 2-1 mağlup oldu. Tottenham, ligde 2. kez mağlup olurken; Aston Villa da üst üste 3. galibiyetini aldı.

calendar 19 Ekim 2025 18:00
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Tottenham, Aston Villa'yı konuk etti. 

Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 2-1 kazandı. 
 Mücadelede ilk gol 5. dakikada Rodrigo Bentancur ile Tottenham'dan geldi. Aston Villa'da Morgan Rogers, 37. dakikada takımına beraberliği getiren golü kaydetti.

İlk yarı 1-1 beraberlikle sonuçlanırken Aston Villa'ya galibiyeti getiren golü 77. dakikada Emiliano Buendia attı.

Bu sonuçla birlikte Tottenham, ligdeki 2. mağlubiyetini aldı. Aston Villa ise üst üste 3. maçından galip ayrıldı.

Mücadelenin ardından 14 puanda kalan Tottenham, 6. sırada konumlandı. 12 puana yükselen Aston Villa ise 10. sıraya yerleşti.

Ligde bir sonraki hafta Tottenham, deplasmanda Everton ile karşılaşacak. Aston Villa ise Manchester City'yi ağırlayacak.




 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Göztepe 9 4 5 0 11 2 17
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 12 17
5 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
6 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
7 Beşiktaş 8 4 1 3 13 11 13
8 Konyaspor 8 3 2 3 15 12 11
9 Alanyaspor 9 2 5 2 10 9 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 9 16 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 8 2 2 4 10 13 8
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
15 Başakşehir 8 1 3 4 7 9 6
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
