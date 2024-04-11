Aston Villa evinde avantajı kaptı

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Aston Villa evinde Lille'i 2-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Aston Villa evinde avantajı kaptı
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11 Nisan 2024 23:57
UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Unai Emery'nin ekibi Aston Villa ile Paulo Fonseca'nın yönetimindeki Lille karşı karşıya geldi.

Villa Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Aston Villa 2-1 kazanırken goller; 13. dakikada Ollie Watkins ve 56. dakikada John McGinn kaydetti.

Lille'in tek golünü ise 84. dakikada Bafode Diakite kaydederken, milli futbolcu Yusuf Yazıcı 60. dakikada oyuna dahil oldu.

Bu sonuçla birlikte Aston Villa yarı final için avantaj sağlarken, Lille tur umutlarını Fransa'ya taşıdı. Turun rövanş maçı, 18 Nisan Perşembe günü saat 19.45'te Fransa'da oynanacak.

Turun galibi yarı finalde Olympiakos - Fenerbahçe eşleşmesinin kazananıyla eşleşecek.

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