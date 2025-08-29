Aston Villa, Asensio için PSG ile pazarlıkta!

Premier League ekibi Aston Villa, İspanyol yıldız Marco Asensio'yu kadrosuna katmak için Paris Saint-Germain ile doğrudan görüşmelere başladı.



PSG, KİRALIK GÖNDERMEYE YANAŞMIYOR



Fransız kulübü, sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan 29 yaşındaki oyuncuyu kiralık olarak göndermeye yanaşmıyor. PSG, Asensio'nun ayrılığı için yalnızca bonservis bedeli karşılığı satış seçeneğini değerlendiriyor.



ASTON VILLA ÇABALIYOR

Unai Emery yönetimindeki Aston Villa, hücum hattına kalite katmak için tecrübeli kanat oyuncusunu kadrosuna katmayı hedefliyor. İngiliz ekibi, transfer görüşmelerinde bonservis ücretini netleştirmek için bastırıyor.Geçtiğimiz sezonu Aston Villa'da kiralık olarak geçiren Asensio, 21 maçta 8 gol 1 asistlik performans sergiledi. [Fabrizio Romano]