Arda Güler'den Szoboszlai'ye "Sus"

Arda Güler, Macaristan maçında attığı golün ardından Dominik Szoboszlai'ye "Sus" işareti yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Arda Güler'den Szoboszlai'ye 'Sus'
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23 Mart 2025 20:45
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında Macaristan deplasmanına konuk oldu.

Milli takımda Arda Güler, yaşanan bir pozisyon sonrası Dominik Szoboszlai ile tartışma yaşadı.

Arda Güler, 39. dakikada attığı golün ardından Szoboszlai'ye, "Sus" işareti yaptı.

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