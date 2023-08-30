UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında Royal Antwerp, AEK Atina deplasmanına konuk oldu. Mücadeleyi Antwerp 2-1'lik skorla kazandı.
Karşılaşmada Royal Antwerp, 73. dakikada Gyrano Kerk'in attığı golle öne geçti. AEK Atina ise bu gole 90. dakikada Sergio Araujo ile karşılık verdi. Antwerp'te 90+5'te sahneye çıkan Michel-Ange Balikwisha maçın skorunu 2-1 olarak belirledi.
İlk maçı sahasında 1-0 kazanan Royal Antwerp, bu sonuçla birlikte Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına yükseldi. AEK Atina ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.
Karşılaşmada Royal Antwerp, 73. dakikada Gyrano Kerk'in attığı golle öne geçti. AEK Atina ise bu gole 90. dakikada Sergio Araujo ile karşılık verdi. Antwerp'te 90+5'te sahneye çıkan Michel-Ange Balikwisha maçın skorunu 2-1 olarak belirledi.
İlk maçı sahasında 1-0 kazanan Royal Antwerp, bu sonuçla birlikte Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına yükseldi. AEK Atina ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.