Antwerp, Devler Ligi'nde gruplarda!

Royal Antwerp, 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında deplasmanda AEK Atina'yı 2-1 yendi ve Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Antwerp, Devler Ligi'nde gruplarda!
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30 Ağustos 2023 23:58
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında Royal Antwerp, AEK Atina deplasmanına konuk oldu. Mücadeleyi Antwerp 2-1'lik skorla kazandı.

Karşılaşmada Royal Antwerp, 73. dakikada Gyrano Kerk'in attığı golle öne geçti. AEK Atina ise bu gole 90. dakikada Sergio Araujo ile karşılık verdi. Antwerp'te 90+5'te sahneye çıkan Michel-Ange Balikwisha maçın skorunu 2-1 olarak belirledi.

İlk maçı sahasında 1-0 kazanan Royal Antwerp, bu sonuçla birlikte Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına yükseldi. AEK Atina ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

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