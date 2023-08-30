UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında Royal Antwerp, AEK Atina deplasmanına konuk oldu. Mücadeleyi Antwerp 2-1'lik skorla kazandı.



Karşılaşmada Royal Antwerp, 73. dakikada Gyrano Kerk'in attığı golle öne geçti. AEK Atina ise bu gole 90. dakikada Sergio Araujo ile karşılık verdi. Antwerp'te 90+5'te sahneye çıkan Michel-Ange Balikwisha maçın skorunu 2-1 olarak belirledi.



İlk maçı sahasında 1-0 kazanan Royal Antwerp, bu sonuçla birlikte Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına yükseldi. AEK Atina ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.



