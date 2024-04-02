Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Sergen Yalçın'ın ekibi Bitexen Antalyaspor ile Emre Belözoğlu'nun yönetimindeki MKE Ankaragücü karşı karşıya geldi.



Corendon Airlines Park'ta oynanan mücadele 1-1'lik beraberlik ile sonuçlanırken maçın ilk golünü ev sahibi Antalyaspor adına 40. dakikada Erdoğan Yeşilyurt kaydetti.



Konuk ekip Ankaragücü beraberlik golünü ise 64. dakikada Efkan Bekiroğlu attı.



Bu sonuçla birlikte Antalyaspor puanını 42'ye yükseltirken, Ankaragücü 34 puana ulaşmış oldu.



Ligin bir sonraki maç haftasında Antalyaspor deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşırken, Ankaragücü sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak.



MAÇTAN DAKİKALAR



7. dakikada ceza sahasına giren Pedrinho'nun pasıyla kale önünde topla buluşan Sowe'nin yerden sert vuruşunda, kaleci Leite meşin yuvarlağı iki hamlede güçlükle kontrol etti.



12. dakikada Bassogog'un sol kanattan ortasına hareketlenen Ali Kaan'ın kafa vuruşunda, kaleci Leite topu kornere çeldi.



23. dakikada sol kanatta rakibini çalımladıktan sonra ceza sahasına giren Larsson, topu penaltı noktası üzerindeki Safuri'ye bıraktı. Uygun pozisyondaki Safuri'nin şutunda, meşin yuvarlağı kaleci Bahadır Han Güngördü güçlükle uzaklaştırdı.



39. dakikada Güray Vural'ın sol kanattan ortasına hareketlenen Van de Streek'in kafa vuruşunda, top kale direğinin yanından auta çıktı.



40. dakikada Antalyaspor öne geçti. Kaluzinski'nin ara pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Erdoğan Yeşilyurt'un yerden vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.



Karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



64. dakikada Ankaragücü eşitliği yakaladı. Hızlı gelişen Ankaragücü atağında Sowe'nin pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Efkan Bekiroğlu'nun yerden sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1



77. dakikada Morutan'ın pasıyla ceza sahasına giren Sowe'nin yerden şutunu kaleci Leite, ayaklarıyla güçlükle kurtardı. Dönen topu Antalyasporlu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.



79. dakikada ceza sahasında topu önünde bulan Chatzigiovanis'in yerden vuruşunda top yan direğe çarptı. Dönen topu, Antalyasporlu futbolcular uzaklaştırdı.



Karşılaşma, 1-1 sona erdi.



Stat: Corendon Airlines Park Antalya



Hakemler: Çağdaş Altay, Murat Altan, Ogün Kamacı



Bitexen Antalyaspor: Leite, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Güray Vural, Kaluzinski, Van de Streek (Dk. 90 Assombalonga), Safuri (Dk. 80 Emre Uzun), Saric (Dk. 69 Ufuk Akyol), Larsson (Dk. 80 Bytypi), Buksa



MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Kitsiou, Radakovic, Mujakic, Alper Uludağ, Ali Kaan Güneren (Dk. 87 Saponara), Tolga Ciğerci, Morutan (Dk. 87 Flips), Pedrinho (Dk. 59 Efkan Bekiroğlu), Bassogog (Dk. 59 Chatzigiovanis), Sowe



Goller: Dk. 40 Erdoğan Yeşilyurt (Bitexen Antalyaspor), Dk. 64 Efkan Bekiroğlu (MKE Ankaragücü)



Sarı kartlar: Dk. 58 Bassogog (MKE Ankaragücü), Dk. 81 Güray Vural (Bitexen Antalyaspor)





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