Antalyaspor'dan Galatasaray sonrası flaş paylaşım!

Antalayspor Espor takımı, Galatasaray'ı 4-2 yendiği karşılaşmanın ardından, "Adalet herkese bir gün lazım olacak" şeklinde bir paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com
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Antalyaspor'dan Galatasaray sonrası flaş paylaşım!
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26 Mart 2024 19:03
Antalyaspor Espor takımı, Galatasaray Espor karşılaşmasının ardından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Akdeniz ekibi, 4-2 kazandığı maçın ardından yaptığı paylaşımda, "Adalet herkese bir gün lazım olacak" ifadeleri kullanıldı.

NELER YAŞANDI?

1 Mart 2024 tarihli MHK toplantısının Galatasaray - Antalyaspor maçının analiz edildiği bölümü sosyal medyaya sızdırılmış, ardından Türkiye Futbol Federasyonu, toplantının tam halini yayınlamıştı.

Karşılaşmada görev yapan orta hakem Abdulkadir Bitigen'in, Galatasaray lehine verdiği ilk penaltı kararı için "Abdülkadir, 1 hafta sonra hala bunun faul olduğunu düşünüyor musun?" sorusunu yönelten MHK Hakem Eğitmeni Hugh Dallas'a, "Basit bir temas, penaltı olduğunu düşünmüyorum." cevabını verdiği duyulmuştu.

İşte Antalyaspor'un o paylaşımı

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