Ankaragücü ve Trabzonspor, Alioski için yarışta

Kış transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen ve çalışmalarını hızlandıran MKE Ankaragücü gözünü bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen yıldız oyuncuya çevirdi.



Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre MKE Ankaragücü, Al-Ahly forması giyen Ezgjan Alioski ile görüşmelere başladı.



TRABZONSPOR'UN DA LİSTESİNDE



Öte yandan Sabah'ın haberine göre; Ezgjan Alioski, Trabzonspor'un da listesinde yer alıyor. Haberde, Oyuncunun Trabzonspor'a önerildiği ve son kararı teknik heyetin vereceği kaydedildi.



Ezgjan Alioski, 2022-2023 sezonlarında Fenerbahçe formasını 26 resmi maçta giydi ve bu karşılaşmalarda 1 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı.



