Ankaragücü'ne transfer müjdesi

MKE Ankaragücü, transfer yasağına neden olan ödemelerin yapıldığını ve transfer için bir engel kalmadığını duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ankaragücü'ne transfer müjdesi
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22 Ocak 2024 16:03
Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, transfer tahtasının açıldığını açıkladı.

Başkent temsilcisi, transfer yasağı alınmasına neden olan ödemelerin yapıldığını ve transfer için bir engel kalmadığını duyurdu.

Ankaragücü'nün açıklaması şu şekilde:

"Kulübümüz hakkında uygulanmış olan transfer yasaklarında söz konusu dosyaların ödemeleri 18/01/2024 tarihi itibari ile gerçekleştirilmiş olup, kulübümüzün transfere engel bir yasağı bulunmamaktadır.

Teknik Direktörümüz Emre Belözoğlu'nun raporu doğrultusunda; Futbol Şube Sorumlumuz Yusuf Buğra Tanık ve Sportif Direktörümüz Yılmaz Bal tarafından transfer çalışmalarına yoğun bir şekilde devam edilmektedir.

Profesyonel Futbol A Takımımızla ilgili her türlü gelişmenin kulübümüzün resmi mecralarından takip edilmesini, tarafımızdan paylaşılmamış haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz."

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