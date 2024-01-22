Ankaragücü'ne transfer müjdesi

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, transfer tahtasının açıldığını açıkladı.



Başkent temsilcisi, transfer yasağı alınmasına neden olan ödemelerin yapıldığını ve transfer için bir engel kalmadığını duyurdu.



Ankaragücü'nün açıklaması şu şekilde:



"Kulübümüz hakkında uygulanmış olan transfer yasaklarında söz konusu dosyaların ödemeleri 18/01/2024 tarihi itibari ile gerçekleştirilmiş olup, kulübümüzün transfere engel bir yasağı bulunmamaktadır.



Teknik Direktörümüz Emre Belözoğlu'nun raporu doğrultusunda; Futbol Şube Sorumlumuz Yusuf Buğra Tanık ve Sportif Direktörümüz Yılmaz Bal tarafından transfer çalışmalarına yoğun bir şekilde devam edilmektedir.



Profesyonel Futbol A Takımımızla ilgili her türlü gelişmenin kulübümüzün resmi mecralarından takip edilmesini, tarafımızdan paylaşılmamış haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz."



