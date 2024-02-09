Ankaragücü, kanat oyuncusu Bassogog'u transfer etti

Trendyol Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, Kamerunlu kanat oyuncusu Christian Bassogog'u transfer etti.

Haber; AA, Fotoğraf; ankaragucu.org.tr
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Ankaragücü, kanat oyuncusu Bassogog'u transfer etti
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09 Şubat 2024 18:09
Trendyol Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, Kamerunlu kanat oyuncusu Christian Bassogog'u transfer etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 28 yaşındaki futbolcuyla 1.5 yıllık sözleşme imzalandı.

2017'den bu yaba Çin Süper Ligi'nde forma giyen Bassogog, son olarak Shanghai Shenhua'da oynadı.

MKE Ankaragücü, ara transer döneminde kadrosuna Riccardo Saponara, Ertaç Özbir, Alexis Flips, Kazımcan Karataş ve son olarak Bassogog'u dahil etti.

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