Ankaragücü harekete geçiyor: Lincoln Henrique

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, bir süredir gündemlerinde yer alan Lincoln Henrique transferi için harekete geçiyor.
ANKARAGÜCÜ MASAYA OTURACAK
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Ankaragücü Yönetimi, bu hafta içerisinde transfer için İstanbul'a gelecek ve Fenerbahçe ile masaya oturacak.
MKE Ankaragücü ve Fenerbahçe arasında yapılacak görüşmelerin ardından Lincoln Henrique'nin geleceğinin netleşmesi bekleniyor.
EMRE BELÖZOĞLU'NUN SÖZLERİ
MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, pazar günü Fenerbahçe ile oynadıkları karşılaşmanın ardından transfer için, "En doğrusunu yapmak, en iyi opsiyonları belirlemek istiyoruz. Lincoln ve Mert Hakan takımlarında çok süre almayan oyuncular, bizim takımıza ise katkı verebilirler." şeklinde konuşmuştu.
Fenerbahçe, uzun süreli sakatlığı nedeniyle sezonun ilk yarısında 25 yaşındaki futbolcunun lisansını dondurmuştu. Kupadaki Adanaspor karşılaşmasıyla yaklaşık 10 ay sonra sahalara geri dönen Lincoln Henrique, karşılaşmayı 1 gol, 1 asistle tamamlamıştı.
ANKARAGÜCÜ MASAYA OTURACAK
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Ankaragücü Yönetimi, bu hafta içerisinde transfer için İstanbul'a gelecek ve Fenerbahçe ile masaya oturacak.
MKE Ankaragücü ve Fenerbahçe arasında yapılacak görüşmelerin ardından Lincoln Henrique'nin geleceğinin netleşmesi bekleniyor.
EMRE BELÖZOĞLU'NUN SÖZLERİ
MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, pazar günü Fenerbahçe ile oynadıkları karşılaşmanın ardından transfer için, "En doğrusunu yapmak, en iyi opsiyonları belirlemek istiyoruz. Lincoln ve Mert Hakan takımlarında çok süre almayan oyuncular, bizim takımıza ise katkı verebilirler." şeklinde konuşmuştu.
Fenerbahçe, uzun süreli sakatlığı nedeniyle sezonun ilk yarısında 25 yaşındaki futbolcunun lisansını dondurmuştu. Kupadaki Adanaspor karşılaşmasıyla yaklaşık 10 ay sonra sahalara geri dönen Lincoln Henrique, karşılaşmayı 1 gol, 1 asistle tamamlamıştı.