Andrey Kanchelskis: "VAR ile daha kötü hakemlik yapılıyor"

Eski Avrupa takımlarının orta saha oyuncusu Andrei Kanchelskis, Rusya'da VAR sisteminin olmasıyla hakemlerin VAR'sız olmasından daha kötü kararlar aldığını söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Andrey Kanchelskis: 'VAR ile daha kötü hakemlik yapılıyor'
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22 Mart 2025 17:22
Eski Avrupa takımlarının orta saha oyuncusu Andrey Kanchelskis, Euro-Football.Ru adlı online yayına bir röportaj verdi.

Kanchelskis, hakemlikte VAR sistemi hakkındaki görüşlerini paylaştı.

"VAR İLE DAHA KÖTÜ HAKEMLİK YAPILIYOR"

Rus futbol adamı, yaptığı açıklamada "VAR'ın RPL'ye neden gerekli olduğunu anlamıyorum, çünkü monitördeki hakemler çizgiyi düzgün bir şekilde çizemezler? Zaten VAR neden gerekli? Maçta yedi hakem neden gerekli, bana açıklayın? Ve hala gol olup olmadığını belirleyemiyorlar. İngilizler VAR'dan tamamen vazgeçmek istiyor. Bu iyi bir fikir gibi görünüyor. Beş dakika durup hakemlerin kararını beklemek neden gerekli? Bu oyunun dinamikliğini kaybettiriyor ve hakemler temel şeyleri belirleyemiyor. VAR ile daha kötü hakemlik yapılıyor, VAR'dan öncekinden daha kötü. Şimdi rastgele bir ayağa basma için kırmızı kart veriliyor. Neden? Bizim zamanımızda kırmızı kart kırık bir bacak için veriliyordu. Şimdi aynı şekilde hakemlik yapılması gerektiğini söylemiyorum, ancak bu genellikle mantıklı ve adil görünüyordu." ifadelerini kullandı.

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