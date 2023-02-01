Andrea Pirlo'dan Fabio Borini için transfer açıklaması

VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, Beşiktaş karşılaşmasının ardından Fabio Borini'nin transferi hakkında açıklamalarda bulundu.Takımla ilgili konuşan İtalyan teknik adam "Özgüvenimiz artıyor. Her geçen hafta daha iyi takım oluyoruz. Oyuncularımın çabasından mutluyum. İlk yarıda aslında öne geçebilirdik. Daha çok pozisyon bulduk. İkinci yarıda da pozisyonlar vardı. Puan aldık tabii ama maalesef kazanamadık." dedi.Futbolcularına güvendiğini söyleyen Pirlo "Maçın içinde kazanacağımıza inanıyorum. Pozisyonlar vardı. Bu inanç, istek özellikle benim için çok önemliydi." ifadelerini kullandı.Adı büyük takımlarla anılan Fabio Borini için açıklama yapan Pirlo "" şeklinde konuştu.