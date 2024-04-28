Andre Villas-Boas: 'Porto yeniden özgür'

Porto'da kulüp başkanlığı görevine seçilen Andre Villas-Boas, seçimi kazanmasının ardından açıklamalarda bulundu.



Boas, "Hepimizin istediği güçlü, ruhu olan ve yeniden canlanmış bir Porto. Kaderimizdeki yeri yeniden kazanmak için saha içinde ve saha dışında cesaretimizi korumamız gerekecek. Biz dünyanın en iyi kulüplerinden biriyiz, Portekiz'in en iyi kulübüyüz" ifadelerini kullandı.



Değişim için çok çalışmaları gerektiğini söyleyen ve, "Bugün Porto yeniden özgür." sözlerini kullanan Boas, "Bugün Porto'nun tarihinde yeni bir sayfa açtık. Bana büyük bir sorumluluk düşüyor, izleyeceğimiz yolu biliyoruz, taleplerinize çalışarak yanıt vermeye hazırız." dedi.



21 BİN OY ALDI



Porto'da Dragao Stadı'nda gerçekleştirilen genel kurulda, 46 yaşındaki Villas-Boas'ın 21 bin 489 oyla dört yıllığına başkan seçildiği kaydedildi.



42 YILLIK DÖNEM SONA ERDİ



1982 yılından bu yana kulübü yöneten mevcut başkan Jorge Nuno Pinto da Costa ise 5 bin 224 üyenin oyunu alabildi.



TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ



Andre Villas-Boas, teknik direktörlük kariyerinde Porto, Chelsea, Tottenham, Zenit Saint-Petersburg, Shanghai SIPG ve Marsilya takımlarını çalıştırdı.



Villas-Boas, 2010-11 sezonunda Porto ile UEFA Avrupa Ligi, Portekiz Ligi ve Portekiz Kupası şampiyonluğu yaşadı.





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