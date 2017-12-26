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Altınordu, Sivasspor'dan transfer peşinde

TFF 1. Lig takımlarından Altınordu, Süper Lig ekibi Demir Grup Sivasspor'dan bir ismi transfer etmek istiyor.

Kaynak: DHA
Altınordu, Sivasspor'dan transfer peşinde
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26 Aralık 2017 14:14
TFF 1. Lig'de ilk yarıyı 20 puanla 12. sırada tamamlayan Altınordu'da transfer çalışmaları başladı. Ara transfer döneminde 4 takviye yapmayı planlayan İzmir ekibinin, Süper Lig temsilcisi Demir Grup Sivasspor'dan ön libero Galip Güzel'i listesine aldığı öğrenildi.

Yönetim, Sivasspor'da sezonun ilk yarısında ligde sadece 5 karşılaşmada 154 dakika şansı bulan 30 yaşındaki futbolcu için nabız yoklamaya başladı. Galip'le Çaykur Rizespor'un da ciddi şekilde ilgilendiği belirtildi.

Galatasaray altyapısından yetişen Galip, son 3 sezonda Osmanlıspor, Aytemiz Alanyaspor ve Sivasspor'la Süper Lig'e çıkma sevinci yaşadı. Ottocool Karagümrük'te profesyonel olan tecrübeli krampon ayrıca Türk Telekomspor, 1461 Trabzon, Bandırmaspor ve Bugsaşspor'da da top koşturdu. Süper Lig'de 10 maçta görev alan, 1. Lig'de 116 randevuda 23 kez rakip fileleri sarsan Galip, 2. Lig'de 135 müsabakada 26 gol kaydederken, 3. Lig'de 31 maçta 4 gol attı.
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